الأمراض وسوء التغذية تفتك بالنازحين في معسكرات دارفور (2-2) .. بقلم: محمد عبد الرحمن الناير (بوتشر)
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شهد العام الجاري حالات وفيات غير مسبوقة في معسكرات النازحين بدارفور جراء الإسهالات المائية الحادة والملاريا وسوء التغذية ، وذلك نتيجة حتمية للحصار الذي تضربه حكومة الخرطوم علي المعسكرات ومنعها وصول الأغذية والأدوية الحيوية وطردها للمنظمات الدولية التى كانت تقدم خدماتها لأولئك المواطنين المشردين من ديارهم. وردتنا وثيقة من معسكر طويلة للنازحين تحوى أسماء وأعمار هؤلاء الضحايا الذين قضوا نحبهم بسبب حصار النظام وإمعانه في إذلال وقتل هؤلاء الأبرياء دون شفقة أو رحمة حتى يخلوا له الجو في تنفيذ مخططاته الإجرامية الرامية إلي إعادة تشكيل الخارطة الديمغرافية لإقليم دارفور وقتل أو تشريد المواطنيين الأصليين وتوطين مرتزقته من المستوطنين الجدد الذين أتى بهم من تشاد ومالي والنيجر وأفريقيا الوسطي ولتكتمل اللوحة ببيع جبل مرة ومن فيه لدويلة قطر التى باتت إحدى المستعمرين الجدد بل أصبحت السيد المالك الفعلي لحاضر السودان . أسماء المتوفين عليهم الرحمة وأعمارهم وتأريخ وفاتهم:
50. هجرة موسي هارون ، 18شهر ، 11 سبتمبر 2016م. 51. خديجة عثمان عبد الكريم ، 3 سنوات ، 30 سبتمبر 2016م. 52. عبد النور أحمد عبد العزيز ، 4 شهور ، 6 سبتمبر 2016م. 53. الطيب آدم محمد آدم ، 4 أشهر ، 10 سبتمبر 2016م. 54. أبوبكر محمد مصطفي عبدالله ، سنتين ، 5 سبتمبر 2016م. 55. آدم أبكرعبد الصادق 3 أشهر ، 8 سبتمبر 2016م. 56. مناضل محمد مهاجر ، 4 أشهر ، 17 أغسطس 2016م. 57. حليمة محمد عمر عبد المالك ،26 سنة ، 23 أغسطس 2016م. 58. حواء محمد عبد البشير ، سنة ، 20 أغسطس 2016م. 59. عزيزة عبد الصادق عيسي ، سنة ، 17 أغسطس 2016م. 60. إسماعيل علي أبكر محمد ، 3 سنوات ، 16 أغسطس 2016م. 61. محمد زكريا أحمد محمد ، 20 يوم ، 22 أغسطس 2016م. 62. عيسي عثمان محمد إبراهيم ، 24 شهرا ، 28 أغسطس 2016م. 63.روضة أحمد إبراهيم ، 3 سنوات ، 18 أغسطس 2016م. 64. مناهل يحي محمد 80 سنة ، 9 أغسطس 2016م. 65. فاطنة محمد آدم ، سنة ، 20 أغسطس 2016م. 66. نجاح صالح صديق ، 6 أشهر ، 15 أغسطس 2016م. 67. زمزم إدريس خميس 30 شهرا ، 16 أغسطس 2016م. 68. عز الدين يحي عبد الرحمن ، سنة ، 26 يوليو 2016م. 69. مشاعر محمد بشارة ، سنتين ، 5 يوليو 2016م. 70. هارون عبد العزيز محمد ، سنة ، 18 يونيو 2016م. 71. نجاة أحمد عبدالله ، 16سنة ، 10 يونيو 2016م. 72. سيدة محمد صديق عبد المولي ، 6 أشهر ، 26 يونيو 2016م. 73. مناهل عيسي ، 4 أشهر ، 2 يوليو 2016م. 74. عيسي عثمان محمد إبراهيم ، 10 أشهر ، 24 يوليو 2016م. 75. فاطنة صديق عبد الحميد ، سنتين ، 10 يونيو 2016م. 76. روضة عبدالله موسي ، 13شهرا ، 8 يونيو 2016م. 77. سامية عبدو محمد حسبو 3 سنوات ، 21 يوليو 2016م. 78. ميسرة محمد صالح محمد 6 أشهر ، 9 أغسطس 2016م. 79. شادية إسحق عبد الله ، 16شهرا ، 2 إكتوبر 2016م. 80. آدم أبكر عبد الصادق ، سنتين ، 5 يونيو 2016م. 81. فاطمة زكريا أحمد محمد 3 أشهر ، 5 أغسطس 2016م.82. آدم عبد المنان يعقوب ، سنتين ، 22 أغسطس 2016م. 83. نور الشام محمد أبوبكر ، 3 سنوات ، 2 يوليو 2016م. 84. فاطنة أبكر عبد الله ، 70سنة ، 28 يوليو 2016م. 85. خاطر آدم سليمان ، 3 سنوات ، 2 يوليو 2016م. 86. نعيمة أحمد آدم ، 5 أشهر ، 5 أغسطس 2016م. 87. خديجة جمعة صالح ، 5 سنوات ، 2 أغسطس 2016م. 88. ليلي يعقوب أبكر ، 30 شهرا ، 28 يونيو 2016م. 89. موسي زكريا أحمد ، 4 سنوات ، 18 أغسطس 2016م. 90. يحي آدم عبد الله علي ، 18شهرا ، 6 أغسطس 2016م.
هذا ما وردنا من أسماء ضحايا الحصار في معسكر طويلة للنازحين فقط دون أن تشمل القائمة بقية معسكرات النازحين في بقية أنحاء دارفور . هذه الأرقام تؤكد بما لا يدع مجالا للشك جرائم الإبادة الممنهجة التى يتبعها نظام الخرطوم لإبادة مواطنى دارفور ممن نجوا من قصف الطائرات وهجمات المليشيات وإحتموا بمعسكرات الذل والهوان. لابد أن يتحرك الضمير الإنساني والوطنى والأخلاقى فينا ونسلط الضوء علي جرائم الإبادة والتطهير العرقي في نسختها الثانية وفضح نظام البشير ومحاصرته بجرائمه في كافة المحافل الإقليمية والدولية ، ونقدم كل المستطاع لحماية شعبنا الأعزل في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وشرق السودان وضحايا السدود في دال وأمري وكجبار وكل الذين يعانون من بطش النظام وجبروته في أي بقعة من البقاع السودانية.