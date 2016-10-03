رابطة أبناء دارفور بنيوريورك: بيان تنديد باستخدام الحكومة السودانية للأسلحة الكيماوية في دارفور
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اطلعت رابطة أبناء دارفور بنيويورك على تقرير اصدرته منظمة العفو الدولية يوم الخميس الماضي اثبتت فيه و بأدلة دامغة استخدام الحكومة السودانية للاسلحة الكيمياوية ضد المدنين في جبل مرة لاكثر من ٣٠ مرة منذ بداية هذا العام و حتى أيلول / سمبتمبر الماضي. و قالت ان ما يزيد عن ٢٥٠ شخص ماتوا جراء استخدام الأسلحة الكيمياوية المحظورة دوليا.
و ظلت حكومة البشير تستخدم الأسلحة المحظورة ضد المدنين في دارفور طوال سنين الحرب التي يشنها البشير ضد اهلنا في دارفور دون ان يعاقب على ذلك ما جعله يتمادى في غيه بارتكاب جرائم حرب و إبادة بشكل منتظم مستخدما الأسلحة المحظورة دوليا و الطيران الحربي. تدين رابطة أبناء دارفور بنيويورك بشدة استخدام نظام البشير للأسلحة الكيمياوية ضد المدنين العزل في جيل مرة و تستنكر تهاون المجتمع الدولي في القبض على البشير و غض الطرف على مخالفة للقرار ١٥٩١/٢٠٠٥ و الذي يمنع بيع الأسلحة للسودان و يحظر إرسالها الى دارفور . تطالب الرابطة كل من مجلس الأمن الدولي و الأمم المتحدة بإدانة استخدام حكومة البشير للاسلحة المحظورة دوليا ضد المدنين في دارفور و تكوين لجنة فنية عاجلة برعاية منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية POCW للتحقيق في هذه الجريمة و محاسبة النظام على انتهاكه السافر لمعاهدة منع انتاج و استعمال الأسلحة الكيمياوية CWC /1992 تطالب الرابطة مجلس الامن الدولي بتنفيذ القرار ١٥٩١ الذي يحظر بيع السلاح للسودان و يمنع إرساله الى دارفور حماية للمدنين من جرائم نظام البشير . تطالب الرابطة مجلس الامن الدولي العمل على تنفيذ امر القبض على البشير لكون المجلس من أحال الجرائم التي ارتكبها نظام المؤتمر الوطني في دارفور الى المحكمة الجنائية الدولية. ان استخدام أسلحة الدمار الشامل ضد المدنين ليس خرقا لاتفاقية منع استعمال الأسلحة الكيمياوية فقط، بل يعتبر جريمة حرب ايضا و يجب ان يقف الشعب السوداني و كافة قواه المدنية و السياسية ضد هذه الجريمة النكراء بالخروج في مسيرات هادرة في الداخل و الخارج تنديدا باستهتار النظام بحياة المواطن السوداني و غمط حقوقه. و بهذه المناسبة تنظم رابطة أبناء دارفور بنيوريورك مظاهرة كبرى يوم السبت الموافق ٨ أكتوبر ٢٠١٦ الساعة ١٢ ظهرا، أمام مجلس الامن الدولي ( الامم المتحدة) بنيويورك للتنديد بهذه الجريمة و حمل مجلس الامن الدولي للقيام بمسؤليته تجاه حماية المدنين من الإبادة باسلحة الدمار الشامل ممنوعة الاستعمال دوليا. تهيب الرابطة بجميع أبناء دارفور و السودانيين بمختلف انتماءاتهم و توجهاتهم في امريكا للانضمام آلى هذه المظاهرة حماية لشعبنا من الفناء و ردا لحقوقه المسلوبة.