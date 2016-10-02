دخول تركيا للاتحاد الاوروبي سيكون نصرا اعظم من فتح القسطنطينة عام ١٤٥٣م ؟! .. بقلم: أبوبكر القاضي

التفاصيل نشر بتاريخ: 02 تشرين1/أكتوير 2016 الزيارات: 28