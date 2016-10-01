هل الهواد المشروع الجديد بالشمالية بديلا عن مشروع الجزيرة الهالك .. بقلم: بكري النور موسى شاي العصر

التفاصيل نشر بتاريخ: 01 تشرين1/أكتوير 2016 الزيارات: 26