مفهوم الحكومة الالكترونية .. بقلم: آدم كردي شمس

قبل يومين أتصل بي أبناء أحد أقربائي من أحدي دولنا الأفريقية وقال لي ( يقال لديكم في الغرب حكومات إلكترونية ولذلك أنتو مرتاحين بدون تسيب أداري ولا فساد مالي ولا محسوبية ولا ممارسة القبلية السياسية ) وأسئلة أخري مقتضبة . وبعده خطر بذهني أوببالي فكرة لابد من البحث عن هذه الحكومة الألكترونية التي وصلت صداها الي شعوبنا الي الدول النامية التي تعاني من تعامل مع موظفي هذه الحكومات التقليدية .
قبل الشروع في أعطاء مفهوم للحكومة الألكترونية يتعين علينا التعريف بعض ملامح الحكومة التقليدية بأعتبارها القاعدة الأساسية لنموذج الحكومة الألكترونية . حيث تعرف علي أنها الكيان التنظيمي الذي تشكلها الدول من أجل إدارة شؤون البلاد وأتخاذ القرارات الأستراتيجية المتعلقة بالمستقبل السياسي والأقتصادي والأجتماعي . حيث تغطي هذه الأدارة مجالات التخطيط الأستراتيجي والأقتصادي والعسكري والأمني , وتنمية الناتج القومي وتعليم المواطنين والمحافظة علي صحتهم وتحسين ظروف معيشتهم , وأدارة الأزمات وتنمية علاقات البلاد مع العالم الخارجي والي غيرها من المهام المتعددة الأخري . أما مفهوم الحكومة الألكترونية هي أستخدام تكنولوجيا المعلومات والأتصالات لتحسين أسلوب أداء الخدمات الحكومية . وبصيغة أخري تعني تغير أسلوب أداء الخدمة من أسلوب يتميز بالروتين والبيروقرطية وتعدد وتعقيد الأجراءات الي أسلوب يعتمد علي أستخدام تكنولوجيا المعلومات والأتصالات لتحسين أداء الخدمات الحكومية بهدف تقديمها للمواطن بطريقة سهلة عبر شبكة الأنترنت مما يوفر الكثير من الجهد والمال فتنخفض بذلك تكلفة أداء الخدمة ولكن ياتري ما أهمية الحكومة الألكترونية ؟ تفيد مصادر البحث إن الحكومة الألكترونية تتحقق من خلال إدراك حقيقة أن العالم اليوم يحتم علي المجتمع بأن يكون متقدم ويتميز بوجود ثلاثة شروط أساسية : وهي المسآءلة , والمرونة , والحكم الصالح , والتي تمثل ركائز الحكومة الألكترونية , وهذه الأخيرة جاءت بعد ظهور صور الفساد الأداري والمالي في المجتمع ومؤسساته ولأصلاح هذا الأمر تم البحث عن سبل للمعالجة فكانت الحكومة الألكترونية . وهي أحد المعالجات الواقية من أنتشار الفساد من جانب والعمل علي منعه من جانب آخر . كما أن مقتضيات الأصلاح الأداري تلزم علي المؤسسات الحكومية بنمط المرونة والوضوح في منهج عملها . فالأجهزة الحكومة تتبع توصيل المعلومات والخدمات عن طريق إدارة قنوات متعددة للنقل والتوصيل بالطرق التقليدية مثل أستخدام الهاتف والفاكس أو الطرق اليدوية , إلا أن الهدف الأهم هو تحسين جودة الخدمات وتوفيرها . ومن العوامل الأيجابية للحكومة الألكترونية أنها تعمل علي تخفيف نسبة العلاقات المشبوهة وغير الشرعية المحتملة عند المسؤولين والعاملين لأنها تعني أولا وقبل كل شئ تدفق المعلومات وعلانية تداولها عبر مختلف وسائل الأتصال وتوفر تواصل المواطنين بصانعي القرارات والقائمين علي الأمور لتحفيرها ومحاصرة الفساد . وبمعني آخر الحكومة الألكترونية تعني الأنفتاح علي الجمهور فيما يتعلق بهيكل وظائف الجهاز الحكومي والسياسات المالية للقطاع العام الذي من شأنه تعزيز المسآءلة والمصادقية وتأييد السياسات الأقتصادية السليمة وأستغناء الجيش الهائل من الموظفين الفاسدين ماليا وأداريا . ولكن يا تري ماهي أهم مميزات وخصائص الحكومة الألكترونية . 1 – تجميع كافة الأنشطة والخدمات المعلوماتية في موقع الحكومة الرسمي علي الأنترنت . 2 – تحقيق سرعة التنسيق والأنجاز بين كل الدوائر الحكومية . 3 – أتصال دائم بالمواطنين 4 – القدرة علي تأمين كافة الأحتياجات الأستعلامية والخدمية للمواطن 5 – تقليل الأعتماد علي العمل الورقي في المعاملات الحكومية 6 – المرونة في التعامل مع المواطنين 7 – كسر الحواجز الجغرافية بين المواطن والحكومة . وهل نحن فعلا في العالم الثالث او ما يعرف بالعالم النامي ( مجاملة منهم ) في حاجة الي الحكومة الألكترونية ؟ أعتقد ليس من السهل أقامة حكومة إلكترونية , ومع ذلك يجب ان تكون هناك مبررات للجهد والوقت والمال المبذول ولذ أنني أدعوا القائمين بامور البلاد ضرورتها أخذها بعين الأعتبارلأن أستخدام نظم تقنية المعلومات يقلل عدد الخطوات في الروتين المطلوب لتنفيذ الأعمال , ويحاول الوظائف اليدوية الي تلقائية , كما أنه يقلل من أستخدام الورق وتنقل المعلومات والأسرار بين الموظفين. وتقديم معلومات وخدمات ألكترونية يمكن أن يساعد في جذب المواطنين والمستثمرين الجدد الذين يتطلعون للفرص المناسبة . وأيضا تقدم الحكومة الألكترونية وسيلة أعلامية مباشر جنبا الي جنب مع الصحف والأذاعة والتلفاز للترويج لأعمال الحكومة . وأهم من ذلك كل يتم عن طريق هذه الحكومية الألكترونية لمواجهة ومحاربة المفسدين في مجالات المالية والأدارية, بأعتبارهم سببا من أسباب التخلف .
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