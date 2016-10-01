الأمراض وسوء التغذية تفتك بالنازحين في معسكرات دارفور .. بقلم: محمد عبد الرحمن الناير (بوتشر)
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شهد العام الجاري حالات وفيات غير مسبوقة في معسكرات النازحين بدارفور جراء الإسهالات المائية الحادة والملاريا وسوء التغذية ، وذلك نتيجة حتمية للحصار الذي تضربه حكومة الخرطوم علي المعسكرات ومنعها وصول الأغذية والأدوية الحيوية وطردها للمنظمات الدولية التى كانت تقدم خدماتها لأولئك المواطنين المشردين من ديارهم. وردتنا وثيقة من معسكر طويلة للنازحين تحوى أسماء وأعمار هؤلاء الضحايا الذين قضوا نحبهم بسبب حصار النظام وإمعانه في إذلال وقتل هؤلاء الأبرياء دون شفقة أو رحمة حتى يخلوا له الجو في تنفيذ مخططاته الإجرامية الرامية إلي إعادة تشكيل الخارطة الديمغرافية لإقليم دارفور وقتل أو تشريد المواطنيين الأصليين وتوطين مرتزقته من المستوطنين الجدد الذين أتى بهم من تشاد ومالي والنيجر وأفريقيا الوسطي ولتكتمل اللوحة ببيع جبل مرة ومن فيه لدويلة قطر التى باتت إحدى المستعمرين الجدد بل أصبحت السيد المالك الفعلي لحاضر السودان . أسماء المتوفين عليهم الرحمة وأعمارهم وتأريخ وفاتهم: 1. آدم محمد عبد الكريم آدم ، يومين ، 6 يوليو 2016م. 2. أحمد محمد عبد الكريم موسي ، سنتين ، 17 يوليو 2016م. 3. فاطمة عيسي حسن ، 4 سنوات ، 4 أغسطس 2016م. 4. نجم الدين عيسي حسن سليمان ، سنتين ، 1 أغسطس 2016م. 5.ياسين عيسي حسن سليمان ، سنة ، 9 يوليو 2016م. 6. حسين إسحق محمد ، 4 أشهر ، 15 سبتمبر 2016م. 7. هاجرة إسحق محمد ، 3 سنوات ، 23 أبريل 2016م. 8. عبد الكريم آدم عبدالكريم ، 5 سنوات ، 19 فبراير 2016م. 9. عبد الصادق إسحق آدم ، 5 سنوات ، 19 يوليو 2016م. 10. عبد المنان صديق عثمان أحمد ، 4 سنوات ، 1 أغسطس 2016م. 11. أم الناس عبد الصادق محمد أبو القاسم ، 3 سنوات ، 24 أغسطس 2016م. 12.حنونة آدم إسحق ، يوم واحد ، 18 سبتمبر 2016م. 13. إسماعيل أبو القاسم عبد الصادق ، 20 شهرا ، 29 سبتمبر 2016م. 14.حليمة أبكر عيسي ، 4 سنوات ، 25 أغسطس 2016م. 15. محمد صديق عبد الكريم ، سنة ، 13 سبتمبر 2016م. 16. بشارة علي محمد ، سنتين ، 11 سبتمبر 2016م. 17. مريم إسحق محمد ، سنة ، 23 سبتمبر 2016م. 18. آدم عبد الشكور خميس ، سنة ، 19 سبتمبر 2016م. 19. خديجة يحي عبدالله ، 17 شهر ، 5 أغسطس 2016م. 20 . بدرالدين عبدالسلام أبكر ، 25 شهر ، 12 يوليو 2016م. 22. مكة يوسف محمد ، 24 شهر ، 15 سبتمبر 2016م. 23. نجاة أحمد آدم عبدالله ، 11 شهر ، 26 يونيو 2016م. 24. سميرة عبدالمنان صالح ، 7 أشهر ، 11 سبتمبر 2016م. 25. عبد الكريم محمد حسين عبدالله ، 30 شهر ، 6 أغسطس 2016م. 26.خديجة إسماعيل أبكر ، سنتين ، 1 يونيو 2016م. 27. شمس الدين محمد إسحق ، 3 سنوات ، 28 يوليو 2016م. 28. النذير آدم سليمان محمد ، سنتين ، 2 أغسطس 2016م. 29. نجم الدين عبد المنان آدم علي ، 7 أشهر ، 5 مايو 2016م. 30. رمضان أحمد أبكر علي ، 9 اشهر ، 5 مايو 2016م. 31. حليمة سيف الدين علي أحمد ، شهرين ، 12 أغسطس 2016م. 32. عائشة أبكر عبد الله عمرو ، 70 سنة ، 2 أبريل 2016م. 33.حواء محمد آدم بدوي ، 70 سنة ، 10 أغسطس 2016م. 34. حليمة أتيم أحمد ، 15 سنة ، 19 يوليو 2016م. 35. محاسن إبراهيم بركة ، 5 سنوات ، 4 أغسطس 2016م. 36. أم الفقراء خميس يحي بركة ، 30 سنة ، 24 يوليو 2016م. 37. الرضية آدم يحي عبد الله أحمد ، 3 سنوات ، 29 يونيو 2016م. 38. سعدية مبارك أبكر إمام ، سنة ، 27 يونيو 2016م. 39. عبد الله صالح سليمان ، 75 سنة ، 28 أغسطس 2016م. 40. مدثر آدم محمد آدم ، سنة ، 11 أغسطس 2016م. 41. يونس عبد الله أحمد آدم ، سنتين ، 12 سبتمبر 2016م. 42. بهاء الدين محمود سيف الدين ، 13سنة ، 6 سبتمبر 2016م. 43. حكمة عبد الخالق آدم هارون ، سنة ، 4 أغسطس 2016م. 44. محمد آدم أبكر عبد الرسول ، 4 أشهر ، 10 سبتمبر 2016م. 45. نعيمة عبد المنعم إسحق ، 9 أشهر ، 8 أغسطس 2016م. 46. أماني إدريس آدم ، 25 شهرا ، 30 يوليو 2016م. 47. منازل محمد مهاجر ، 28 شهرا ، 28 يوليو 2016م. 48. عماد إسحق محمد ، 11شهر ، 11 أغسطس 2016م. 49. محمد آدم محمد ، 24 شهرا ، 21 أغسطس 2016م.
هذا ما وردنا من أسماء ضحايا الحصار في معسكر طويلة للنازحين فقط دون أن تشمل القائمة بقية معسكرات النازحين في دارفور . هذه الأرقام تؤكد بما لا يدع مجالا للشك جرائم الإبادة الممنهجة التى يتبعها نظام الخرطوم لإبادة مواطنى دارفور ممن نجوا من قصف الطائرات وهجمات المليشيات وإحتموا بمعسكرات الذل والهوان. لابد أن يتحرك الضمير الإنساني والوطنى والأخلاقى فينا ونسلط الضوء علي جرائم الإبادة والتطهير العرقي في نسختها الثانية وفضح نظام البشير ومحاصرته بجرائمه في كافة المحافل الإقليمية والدولية ، ونقدم كل المستطاع لحماية شعبنا الأعزل في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وشرق السودان وضحايا السدود في دال وأمري وكجبار وكل الذين يعانون من بطش النظام وجبروته في أي بقعة من البقاع السودانية.
لهم الرحمة والمغفرة ولنا ولذويهم حسن العزاء
محمد عبد الرحمن الناير (بوتشر)
الفاتح من إكتوبر 2016م
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