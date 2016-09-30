الختمى الحرامى ! .. شعر عثمان الطاهر المجمر طه / باريس
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بسم الله الرحمن الرحيم
شعر الكاتب الصحفى عثمان الطاهر المجمر طه / باريس جئت من قارعة الطريق ليس فى عائلتى شقيق ليتنى أباع كما يباع الرقيق أنا جائع أبحث عن دقيق أو رغيف فى زبالة الطريق لا أدرى يا عزيزى الرفيق كيف دخلت القصر الأنيق وصرت برتبة فريق أنا الذى بالأمس كنت صفيق عتيق بلا مأوى بلا صديق صرت فى القصر الفخيم مدير مكتب الرئيس العظيم كنت بالأمس عصامى وصرت اليوم أكبر حرامى تجدنى دائما فى الصف الأمامى مع خالص تحيتى وإحترامى أنا صوفى عبقرى وفى ليس إسلامى بل ختمى أنتمى لا أكل إلا الحرام مع كل الحريم أنام لا أسرق إلا فى الظلام لا أجاور إلا العظام أنا الدولة أنا النظام لا تصدق إن قالوا مجنون عنده إنفصام لا تصدق أنا الدرويش خادم الأولياء عاشق الأنبياء علمتنى الأذكار الكرامة والكبرياء لا تصدق أنا إبن الرئيس صاحب الإبتسامه الظريفه والأيدى النظيفه والنفس الشريفه العفيفه لا أحب الفساد صحيح فى دبى سكنت فى الواد وإمتلكت القصور الفارهات ذات العماد الضاربات فى الأرض بالأوتاد لكن ما أكلت مال اليتيم ولا ضيعت العباد أو خنت البلاد أنا صوفى من أشرف الزهاد قالوا لى العسكر فى خمر الذكر أسكر هتفت الله أكبر شعر الكاتب الصحفى عثمان الطاهر المجمر طه /باريس 30 / 9 / 2016
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