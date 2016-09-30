الجبهة الشعبية تسلم الآلية الافريقية مذكرة بخصوص منبر شرق السودان وتلتقي السفير الكندي في الخرطوم
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قام وفد من الجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة مكون من الدكتورة زينب كباشي رئيس الجبهة والأستاذ أسامة سعيد نائب رئيس الجبهة بتسليم الآلية الافريقية رفيعة المستوي مذكرة توضيحيه لتخصيص منبر تفاوضي خاص وذلك في إطار العملية السلمية التي تتوسط فيها بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم ٢٠٤٦ وقرارات مجلس الأمن والسلم الافريقي رقم ٤٥٦ و٥٣٩ لمناقشة قضية شرق السودان التي لم تغادر محطة التهميش السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي لفشل اتفاق سلام شرق السودان في إيجاد حلول جزرية للازمة
كما إلتقي الوفد السفير الكندي في الخرطوم وتناول اللقاء سبل دعم كندا للعملية السلمية المرتقبه في شرق السودان، وفي تطور مهم لقضية شرق السودان قرر المجلس القيادي لنداء السودان في اجتماعه المنعقد في العاصمة الاثيوبية من ٢٥ الي ٣٠ أكتوبر الجاري دعمه لمعالجة خصوصيات مناطق الحرب والهامش والاثار المترتبة علي النزاعات القائمه والكامنة قيام منبر تفاوضي خاص للتعامل مع قضايا السلام والأمن واللامركزية والتنمية بشرق السودان ،كما تضمنت ورقة الموقف التفاوضي لنداء السودان في محور مسارات التفاوض ذات الخصوصية ضرورة إقرار منابر للتفاوض واخرى في الحوار لمعالجة خصوصيات المناطق والأقاليم التي تعرضت للتهميش مثل دارفور وجبال النوبه / جنوب كردفان والنيل الازرق وشرق السودان لمعالجة قضاياها ذات الخصوصية واعتماد مخرجاتها وكل ذلك ضمن ترتيبات الحل الشامل ، وبهذا الخصوص تتقدم الجبهة الشعبية بجزيل الشكر لكل قيادة نداء السودان لدعمهم القوى لقضية شرق السودان
إعلام الجبهة الشعبية للتحرير والعدالة اديس أبابا ٣٠ سبتمبر ٢٠١٦