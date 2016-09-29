بيان للأطباء والكوادر الصحية بحزب الأمة

حزب الأمة القومي الأمانة العامة دائرة المهنيين --- أمانة الأطباء بيان هام للأطباء والكوادر الصحية لايخفي علي الجميع من متابعتهم اللصيقة وتوالي الأحداث في الفترة الأخيرة وتدهور الحالة الصحية في جميع المستشفيات والمرافق الصحية في السودان وإنتشار وباء الإسهال المائي الحاد( الكوليرا) في سبعة ولايات مع التعتيم الرسمي ، وصولا لمأساة مستشفي أمدرمان التعليمي والشهيد علي عبد الفتاح وقبلها إبراهيم مالك والنو وبحري والبان جديد وماسبقها من أحداث في مستشفيات سنار ومدني وكوستي ومازالت أحداث النهود تراوح مكانها وغيرها من أحداث تمثل إمتهان وإنتهاك لكرامة الطبيب والكوادر الطبية وما صاحبها من تدمير لبعض المعدات والتحرش ببعض الطبيبات وإطلاق الرصاص الحي وصولا لفتح بلاغ القتل العمد علي بعض الزملاء مما أدي لوقفات وإضرابات متفرقة دون أن تؤتي بالحل الجذري لكل هذه المشاكل. لقد تدهور الوضع الصحي لدرجة المأساة من قلة تجهيز المستشفيات بالأجهزة والمعدات الضرورية وحتي عربات الإسعاف غير موجودة وإنعدام الأدوية والخدمات الأساسية وسوء بيئة العمل والنقص المريع في الكوادر بل إجبارها علي الهجرة القسرية ووقوف الحكومة عاجزة عن حماية ما تبقي من العاملين في مثل هذه الظروف.لقد ظلت أمانة المهنيين بحزب الأمة قطاع الأطباء تحديداً تتابع وترصد عن كثب عدم إهتمام الدولة بصحة المواطنين وتهيئة بيئة ومناخ العمل للأطباء والكوادر، ولقد تأكد لنا أن الحل الجذري لكل ما آل إليه الوضع الصحي والحفاظ علي ما تبقي من أجهزة ومعدات وممتلكات وكوادر لن يتم إلا إذا تحصّن الزملاء بوحدتهم والقيام بواجبهم تجاه تحسين بيئة ومناخ العمل والحفاظ علي كرامتهم، ولهذا نري أنه لابد من : 1/ علي الدولة تحمل مسئوليتها الكاملة تجاه الخدمات الصحية لخلق بيئة ومناخ مثالي للعمل 2/ نُهيب بزُملائنا الأطباء والكوادر الصحية بتكوين نقابات حقيقية تُعبّر عن تطلعاتهم وتدافع عن حقوقهم وكرامتهم وحقوق المرضي والوطن. 3/ نُطالب نقابة الأطباء الشرعية واللجنة المركزية للأطباء لتقوما بدور أكبر في تربيط لجان الأطباء وتوحيدهم للدفاع عن حقوقهم وحفظ كرامتهم وإتخاذ موقف جامع وحازم وحاسم. 4/ نشيد بدور نقابات الأطباء بدول المهجر ونتوقع منهم المزيد من الدعم والمساندة 5/ نأمل من المواطنين الكرام أن يتفهموا الدور الإنساني الذي يقوم به الأطباء والكوادر الطبية في ظروف قاسية ونقص مريع، ونطالبهم بالمحافظة علي العلاقة الطيبة بين المريض ومُعالجه 6/ نُثمن دور الإخوة الإعلاميين للقيام بدورهم المهني في الدفاع عن حقوق هذه الشريحة الهامة للحفاظ علي صحة المواطن لأنه رأس الرمح في التغيير المرتجي وإنتشال الوطن من كبوته الراهنة أمانة أطباء الأمة 28/ سبتمبر/2016م