الحزب الشيوعي الصيني يبني للمؤتمر الوطنى؟! . بقلم: حيدر احمد خيرالله
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سلام يا.. وطن
*( نفى رئيس اللجنة العليا لدعم موارد المؤتمرالوطني مكاوي محمد عوض إستلام منحة من الحزب الشيوعي الصيني لإنشاء مقر جديد للحزب ، وأكد ان المبنى تم بناؤه بأموال العضوية واعلن عن تدشين نفرة الحزب لإكمال المقر الجديد عن طريق تخصيص رقم محدد يعمل في جميع الشبكات على ان يتم سحب الاشتراكات من العضوية وقدر ان الاموال المتوقعة بستين مليون جنيه وقطع بانه ليس هنالك عجز في الحزب انما لحث العضوية على الالتزام بسداد الاشتراكات لإصلاح الحزب ) غريب حديث المهندس مكاوي فالمنحة التى ينفيها قد تم الاعلان عنها من داخل الحزب الحاكم في العام 2013 . وكتبنا على هذه الزاوية بتاريخ 9/3/2013 تحت عنوان (المؤتمر الوطني ومنحة الشيوعيين !!) وقمنا بإدانة هذه المنحة وحرضنا مسجل الاحزاب عن هذا التجاوز الذى يتعارض مع التصريح الذى منح لحزب المؤتمر الوطني وتعامله مالياً مع حزب في دولة اجنبية وتساءلنا ماذا سيحدث لو ان الحزب الشيوعي السودانى تلقى منحة من الحزب الشيوعي الروسي ؟ ثم بادر الاستاذ/ فيصل محمد صالح بشكوى المؤتمر الوطنى لمجلس الاحزاب .
*فالمؤتمر الوطني تلقى منحة الحزب الشيوعي الصيني ولم ينف احد انه لم يتلق المنحة الا المهندس / مكاوى محمدعوض في تصريحاته بالامس ، فلماذا يتقاطع الرجل مع أسلافه في الحزب ؟ فلو انه قال انه لايعلم بهذه المنحة لعذرناه ، لكنه ينفي بشكل قاطع انهم لم يتلقوها فهذا مايجعلنا نحرض الحزب الشيوعي الصيني على ان يبحث عن الخمسين مليون دولار من الذى (لهفها) طالما انه لم تذهب لما خصصت له؟ ويمكن للحزب الشيوعي الصيني ان يضغط بحثاً عن امواله فقد يجد مفهوما جديداً عليه اسمه التحلل. ويحاول مكاوي اقناعنا بان البرج قام باشتراكات العضوية ، في ذات الوقت الذى يتحدث عن ان النفرة لحث العضوية على سداد الاشتراكات ! وعضوية لاتدفع الاشتراكات وتبني برج؟! أي منطق هذا يامكاوي؟ يا اخوانا لماذا لاتكذبون بذكاء يحترم عقولنا؟! *ستون ملياراً سيقوم بتحصيلها المؤتمر الوطني عبرحملة ( تحصيل الرصيد) لتكملة البرج الذى دفع تكلفته الحزب الشيوعي الصيني التى انكروها الان ؟ في بلد العجايب كل شئ جايز ، فاتحاد اصحاب العمل بكل امواله يقف برجه قرب القنصلية المصرية سنوات ولم يكتمل بينما قادة المؤتمر الوطنى يريدون اقناعنا بان برجهم سيكتمل عبر تحويل الرصيد !! رحمتك يارب ، اليس فيكم من يحدثنا وهو موقن بان الذى نحمله في أعلى كتوفنا رؤوساً وليست قنابير ؟! سيد مكاوي : الصمت افضل من النقط نقط ..وسلام ياااااااااوطن.. سلام يا عندما رأيت قيادات المؤتمر الوطنى في نفرة حزبهم وهم يحملون الأوراق النقدية فئة الخمسين جنيها بجلاليبهم الزاهية ونعومتهم التى لاتخطؤها العين تساءلت سؤالا خالياً من البراءة : يااخوانا دى مش ياها قروش الشعب السوداني ؟ لم اجد رداً وكان المغني يغني : انا في حلم ام في علم ؟ وسلام يا الجريدة الخميس 29/9/2016
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