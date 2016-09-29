(دارفور الحزينة جنة من جنان السودان.... ولكن!) .. بقلم: د. احمد محمد عثمان ادريس
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دارفور الحزينة جنة من الجنان في العالم ان قلت لكم ذلك ولست بكذاب ولا يضاهيها في الارض اي موقع اخر من حيث الجمال غير تايلندا واليونالن وبعض الاماكن في استراليا .
نعم دارفور القران والتكابة احرقت ودمرت لاغراض في نفس يعقوب ، تكتنز دارفور الحزينة بداخلها جنة من جنان الله على الارض ( جبل مرة ) والارض المخضرة ، والمطر الغزير ، والانسان البسيط للغاية ، والمعادن الثمينة ( اليورانيوم) بجانب البترول والنحاس وغيره ، والثروة الحيوانية الضخمة ، والثروة المائية()بالاضافة الى الوجه الحسن ، نعم يمكن ان تكون دارفور الحزينة منطقة سياحية كاملة الدسم بما تمتلكه من مميزات سياحية كبيرة من الحياة البرية ، والانسان الطيب ، والامطار ، اتتمنى ان تعود دارفور الحزينة الى موقعها الاول جميلة بوجها الناظر ، وثوبها الاخضر ، وخصرها المتمايل ، وحبها للجميع ـ دارفغور القران ، دارفور التكابة ، ودارفور كاسيه الكعبة ، ودارفور على دينار ، ودارفور ابيار على ، ودارفور القوة والشجاع والنضال ودارفور الفور والفلاته والزغاوة والفلاته والمساليت ..
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