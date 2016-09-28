تهكم أيها المنصور فنحن احق بذلك .. بقلم: فتح الرحمن عبد الباقي
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عجبي لمن تعجب من تهكم احمد منصور على شعب السودان الذي عانى ويعاني الامرين ، وعجبي لمن غضب على احمد منصور من انه ذكر اسم السودان والسودانيين بالسخرية ، وعجبي لمن غضب ان الرجل تعجب من وقف استيراد السودان للخضر والفواكه من مصر ، ولم يغضب ويثور كيف أن السودان بكل أراضيه الزراعية ، وبكل انهاره ومياهه المتدفقة يستورد الخضر والفواكه ( وحتى ) من مصر . كيف يستورد السودان الخضر والفواكه ، ويجري ويشق النيل الازرق أراضيه من أقصى شرقها مرورا بالروصيرص والدمازين ، وسنار واراضي الجزيرة الخصبة ، ومن ثم حتى وصوله الى الخرطوم ، ومعانقة الابيض ، ومن ثم مواصلة المسير ، حتى يصل الى اراضي الشمالية ، ومن ثم يودع السودان محملا بالتحايا المعطرة بطيبة اهله ، الى جيراننا واخوتنا في مصر خلال هذا المسير تتنوع الاراضي ، وتتنوع الفصول والمناخ ، وتسمح التربة مع التنوع المناخي ، بزراعة جميع الخضر والفواكه ، والذرة والقمح والبرسيم ، لياكل الانسان والحيوان ، ويدخر المزارع ويصدر ما يستطيع تصديره ، وما تسمح به ظروف التخزين ، وان لم يستطع التصدير الخارجي فليصدر ، الى المركز الذي على ما يبدو لا يأكل ما تتم زراعته بالداخل ، فهو لا يأكل الا من الخارج ، كما لا يتعالج الا بالخارج ، فاكل وعلاج الداخل لطبقات معينة من الشعب تهكم ايها ( المنصور ـــ وكان بامكاني كتابة ايها المهزوم ) فثورة الانقاذ رفعت شعار حفظه الجميع ( وشاب عليه الاطفال ) لمدة ربع قرن ، وهو أن نأكل مما نزرع ، ولم اكمل الشعار بان نلبس مما نصنع ، فأكلنا كان طيبا ، ولكن أمعاءنا اصبحت مريضة ، كما نفوسنا وقلوبنا ، وأصبح اكل الداخل يوجعنا ويصيبنا بالمغص وكذلك الدوار ، فنحن لا بد أن نستورد ( حتى ) من مصر ، الصحراوية ، ونحن لا بد أن نستورد من أي مكان لان لدينا نقصا في كل شيء تهكم سيدي ( المنصور ) فطالما بلدا بهذه المقومات ، ورافعا لتلك الشعارات لمدة ربع قرن ، ولا يستطيع ان يحقق شيئا ، فقل ما تشاء من القول ، وقل ما يحلو ويصلح أن يندرج بعد كلمة ( حتى ..... ) وقل عن الشعب السوداني ما تقول ، فهو بكل حق يصلح لذلك . كان علي رافضي كلمة ( حتى ) والتي عادة ما يراد بها التهكم ، الا نغضب من احمد منصور ، وان نأخذها كما هي ونذهب الى مسؤولينا ، لنقول لهم الا تستحوا ، اصبحنا نستورد حتى الخضار .... يا لعجبي حتى الفاكهة ..... يا لدهشتي حتى الاسماك يا للغرابة فلدينا كل انواع الاسماك ، من النيل الازرق حيث الاسماك قليلة الدهون لطبيعة قوة جريان النيل الازرق ، واسماك النيل الابيض ذات الاحجام والاوزان الكبيرة والثقيلة ومن اين ؟ حتى من مصر الصحراوية يا وزير الزراعة ، والتجارة والمالية ، حتى من البلاد التي جل اراضيها الصحراء ، حتى من البلاد التي عدد سكانها اضعاف عدد سكاننا . علينا ان نواجه مسؤولينا ، ب ( حتى واخواتها ) و ان نتساءل ، كيف استطاعت مصر الاكتفاء من هذه المحاصيل الزراعية من خضر وفواكه ، ومن ثم تصديرها وكسب عملات صعبة لموازنة ميزانها التجاري ، وكيف استطاعت الانتاج من فدان وفدانين بالصعيد لندفع الدولار الغالي لهم ؟ مقابل الهيكتارات من الاراضي الصالحة للزراعة تهكم ايها ( المنصور ولا أقول المهزوم ) فنحن يحق لك ان تقول فينا بحق ( حتى ) واخواتها ، وأن تنشد فينا من الشعر ما تنشد ، وعلينا أن نسكت ونصمت فطالما أننا وصلنا الى استيراد الخضار والفواكه ( حتى من مصر ) ولكننا علينا ان نتوجه بهذه الـــ ( حتى ) الى مسؤولينا ، فقد ذكرت بعض التقارير بأن حجم التبادل التجاري بين مصر والسودان في العام الماضي قد بلغ مليار دولار .
فتح الرحمن عبد الباقي مكة المكرمة 27/09/2016م
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