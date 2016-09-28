(الممر) ملف ثقافي جديد عن صحيفة السوداني

التفاصيل نشر بتاريخ: 28 أيلول/سبتمبر 2016



صدر يوم الجمعة الماضية 23 سبتمبر 2016، عن صحيفة (السوداني) ملف ثقافي جديد بعنوان (الممر)، وسيتوالى صدوره كل جمعة في الأسابيع المقبلة. يشرف على الملف ويحرِّره الكاتب مأمون التلب، بالتعاون مع مجموعة من الكاتبات والكتاب السودانيين في الداخل والخارج. ضم الملف مجموعة من الأبواب والفروع، حيث يُشرف على باب الترجمات السودانية الشاعر محمد بابكر تحت عنوان (باب)، يختار ما بين المواد الأدبية المترجمة إلى العربية لمتجرمات ومترجمين سودانيين من لغاتٍ عديدة، ويحرر الشاعر حاتم الكناني زاوية عرض الكتب تحت عنوان (نافذة).

يُنشر (الممر) إلكترونياً بعد يوم الجمعة على مدونة الملف الإلكترونية على الرابط أدناه، ويجد القارئ نسخةً من العدد الأول.

http://almamaralsudani.blogspot.com/