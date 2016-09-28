(فك الارتباط الحكومي عن لجان الحج والعمرة بالسودان) .. بقلم: د. احمد محمد عثمان ادريس

كثر الكلام ويكثر في كل عام عن التجاوزات التي تحدث للمعتمرين والحجاج السودانيين الذين دفعوا كل ما لديهم من مال من اجل حجه واحده او عمرة ( ان كانت في العكرة مرة)ولكن امانيهم تاتي عكس ذلك، ويشتكي في كل مرة المعتمرين عن سوء الخدمات المعيشية والتنظيمية ممن يسمون انفسهم بالامراء في جميع الحملات سواء اكانت للحج او العمرة والضحية هو الحاج او المعتمر المسكين .
نعود الى الوراء قليلا ماقبل سن التنظيمات الخاصة بالحج والعمرة من قبل الحكومة كانت افضل فمثلا المعتمر كان يستلم شيك عمرة بمبلغ(800 ريال) من السعودية باسمه وبعدها تتم الاجراءات عبر دواوين الحكومة المختلفة وكان عدد المعتمرين اقل بكثيرمن الان ، اما الان ففي العمرة يذهب الشباب الهاربين من جحيم الحياة (عمرة وذوقة) اي يجلسوا ما يزيد عن الخمس سنوات داخل اضابير او خلاء السعودية يعملون بمبلغ (800 ريال) الى ان يكتمل مبلغ فيزة العمل ، وبعدها يخرجون من جحورهم هكذا تكون المعاناه، اما الحج في السابق فكان بالاستطاعة وليس عبر بوابة التفاخر كما هو الحال(30مليون جنية) وكان عدد المغادرين الى الحج قله واما العمرة كانوا كثير لان الحج كان منحصر على كبار السن من الجنسين في ذلك الزمن( الوالده والوالده) اما جيل الشباب فكان يغيبوا عن الحج ،