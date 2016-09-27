احمد منصور المطلوب للعدالة يريد التصالح مع بلاده علي حساب السودان .. بقلم: محمد فضل علي.. كندا

علي خلفية الاشارات الغير كريمةفي حق الشعب السوداني و التي صدرت عن احمد منصور الاخواني المصري المطلوب للعدالة في بلاده والاعلامي بالوكالة في قناة التنظيم الدولي للاخوان المسلمين "النائمة" و الغير معلنة من مقرها في الامارة العربية المثيرة للجدل والتي فجرت بدورها جدل عقيم في الكثير من جوانبه قادت الي عملية تحليل للدماء والحديث عن النقاء العرقي واشياء من هذا القبيل.بداية من المعروف ان السوداني اي كانت "خلقته" ومن خلال انتشاره وتفاعله مع شعوب العالم الاخري محصن تماما ضد الاحساس بالدونية تجاه العرب والعجم... والعنصر العربي نفسه في العالم العربي الافتراضي اقلية متناهية الصغر بحساب الهجرات العربية الاصلية من جزيرة العرب والتي توزعت علي ماتعرف بالدول العربية وبلاد واقاليم العالم الاخري بنسب تقل طرديا مع التباعد الجغرافي عن مهد الرسالة الخالدة وجزيرة العرب ودونك الملامح والوجوه والعيون الخضر في عالمنا العربي الكبير وجزيرة العرب لم يسكنها عبر التاريخ كائن "اخضر العينين" غير هذا وذاك السودان يعتبر البلد الوحيد الذي استعصي تاريخيا علي فتوحات العرب المسلمين واختار الاسلام بملحقاته الثقافية ولغته العربية عن قناعة وليس نتيجة قهر مما يعني انه غير منكر اصله وجذوره التاريخية لا بالامس ولا اليوم, واستحضر في هذه المناسبة طرفة تقال عن مداعبة الاستاذ حسين خوجلي الاعلامي الاخواني المعروف للراحل المقيم الاستاذ ابومنه حامد المعروف بخلفيته القومية وعلاقاته بالناصريين ومنظمات الاشتراكيين العرب الذين مجد رموزهم ومواقفهم نثرا وشعرا ونشيد, ويقال ولست متاكد من الواقعة ان السيد خوجلي قال له "من وين جبت العروبة والقومية العربية" وانت البجاوي الاعجمي ويقال ايضا ان الراحل ابوامنه رد علي حسين خوجلي بطريقته المعروفة "وانت الاسلام دا جبتو من وين" .اتمني ان يضع الناس القضية في حجمها كقضية تعدي غير كريم من شخص اعياه التخبط والمسير مثل السيد احمد منصور الذي وقف بكل الطرق والوسائل ضد ارادة واجماع الشعب المصري الذي اسقط الحكم الاخواني نهارا جهارا وامام العالم كله في انتفاضة وثورة شعبية غير مسبوقة في تاريخ العالم المعاصر قضت علي حلم التنظيم الدولي لجماعة الاخوان باستخدام مصر قاعدة عقائدية لمشروع الدولة الاسلامية الكبري التي خططوا لقيامها بداية من مصر وليبيا والسودان في مخطط تدريجي يبداء بتصفية مؤسسات الدولة المصرية القومية بداية من الجيش والشرطة ومؤسسات الدولة المدنية الاخري علي الطريقة الخمينية المعروفة ومايجري في تركيا هذه الايام علي مسمع من عالم يعيش في غيبوبه وهو يتفرج ببلاهة وبل يتبرع بالدفاع عن الدميقراطية المزعومة في امارة اوردوغان الجديدة.ومن عجب ان علماء ومدرسين اللغة العربية في المملكة السعودية وطن العرب الاصليين كانوا من السودانيين الذين عملوا في الصحاري وبين الجبال الموحشة قبل الطفرة النفطية ودونك مدارس اللغة العربية التي عمل فيها المنتدبين من وزارة التربية والتعليم السودانية منذ ايام الحكم الثنائي واثناء فترات الحكم الوطني المختلفة من منارات الفكر واللغة والعلماء العاملين انذاك في هضاب وسهول اليمن الشقيق وبلاد عربية اخري.علي السيد احمد منصور ان يختار طريقة لائقة للتصالح مع دولته وشعبه اذا اراد وهو المطلوب للعدالة هناك بعد ان اختار الولاء للتنظيم القطري والدولي للجماعة والعمل معهم علي تقويض الدولة المصرية ولكن ليس عن طريق اذدراء شعب السودان دون ان يراعي حتي لمشاعر اخوتهم "في الله" في فرعية التنظيم الدولي للجماعة الاخوانية في الخرطوم.www.sudandailypress.net