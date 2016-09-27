حي سكة حديد بقناة البحر الاحمر الفضائية .. بقلم: د. احمد محمد عثمان ادريس
التفاصيل
الزيارات: 12
في ثاني ايام عيد الاضحى المبارك كان هناك لقاء مع فنان الحي الاستاذ الفنان حيدر محمد عثمان (حيدر بورتسودان) وبمعيته معاوية عبد العاطي ومحمد الحسن ميرغني وعبد العزيز محمد عبد القادر، وكان اللقاء جميلا تطرق الى الايام الخوالي لحي سكة حديد وبخاصة لحياة الفنان حيدر محمد عثمان بسكة حديد وهو بالاصل من اسرة فنية فاخوانه كما ذكر الفنان حيدر من مؤسسي اول فرقة جاز ببورتسودان( حسن وحسين ) كما تطرق الفنان حيدر الى الفرق التي لعب فيها وهي فريق برى كحارس مرمى وايضا تطرق الى نادي ترهاقا وانه الف المقطوعات الحماسية للفريق في ذلك الزمن وكان من الشيالين له كل من شبلي والمهندسة تغريد عبد السلام وابنه اخته نسرين المقيمه حاليا بالولايات المتحدة الاميريكية ، كما تطرق الى المطعم التي كان يرتاده مع اصحابه ابان دراسته بمدرسة الضاحية (مطعم مقبول) وكانت لهم شعارات يتم ترديدها عند الوصول الى المطعم المذكور ( جيب الفول يا مقبول) اما المدارس التي تلقى تعليمه بها فكانت الضاحية الابتدائية ثم الاهلية المتوسطة وان ظهر ايضا عبر برنامج الاعلامي (صلاح طه) الخاص بالمواهب والذي كان يزور جميع محافظات السودان اما المرحلة الثانوية فكانت بمدرسة باوارث وتحول فيما بعد الى مدرسة بورتسودان الحكومية نسبة للدورة المدرسية ، ومن الفنانين الذين تغني لهم الاستاذ حيدر محمد عثمان فيد باداية حياته ( الدكتور محمد الامين والفنان الكابلي والمرحوم زيدان ابراهيم ) ، وقد كسر الفنان حيدر محمد عثمان قاعدة ( فنان الحي لايطرب)، وسمى بالطفل المعجزة لانه منذ عمر الثامنة كان يعزف على العود كما حاز على ميدالتين ذهبيتين الاولي في العزف على العود والثانية في الغناء ، ومابعد الثانوية غادرنا الفنان حيدر محمد عثمان الى مصر من اجل الدراسة وكان هذا عام 1985م لان الجامعات محدودة القبول انذاك، اما محطة الاورغن فكانت مبكرة ايضا لدى الفنان حيدر حيث جلب له شقيقه المقيم بالسعودية جهاز اورغن نوع جيباس ، اما محطة الخرطوم فقد سبق اسمه الوصول الى الخرطوم اي قبيل وصول شخصه الكريم لذا سمى (بحيدر بورتسودان) ،اتمنى ان يضاف هذا اللقاء التوثيق لمكتبة الحي حتى يكون امتداد للتوثيقات الكتابية السابقة ، والله الموفق ..
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.