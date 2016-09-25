كتاب "النوبيون العظماء" في معرض الخرطوم الدولي للكتاب وقريياً في المكتبات
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جوبا تطبع والخرطوم تقرأ
أصدرت دار رفيقى للطباعة والنشر، ومقرها جوبا، عاصمة دولة جنوب السودان، "كتاب النوبيين العظماء" وهو من تأليف الكاتبة الأمريكية دروسيلا دونجي هيوستن وترجمة غانم سليمان غانم. أعلنت دار رفيقى للطباعة والنشر بأنه سيتم عرض الكتاب ضمن مجموعة كتب جديدة أخرى في جناح الدار بمعرض الخرطوم الدولي للكتاب الذى سيقام فى منتصف شهر أكتوبر. سيتم تسويق الكتاب إعتباراً من أول نوفمبر 2016م. وقد أصدرت دار رفيقى للطباعة والنشر سابقاً مجموعة كتب لمؤلفين وكتاب وشعراء وأدباء سودانيين تميزت بالتصميم الراقي والطباعة الأنيقة. كيفية الحصول على الكتاب للحصول على الكتاب، يرجي الإتصال بمسئولة التسويق والمبيعات في دار رفيقى للطباعة والنشر على جوال رقم:0912139325 و 0120729891 و0122420873 وبريد الكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. و عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. كتاب النوبيون العظماء هذا الكتاب ليس كتاباً فى علم التاريخ أو الأنثربولوجيا الإجتماعية أو الآثار أو حتى علم السلالات والأعراق، ولو تضمن قبسات من هذه العلوم، ولكنه مرجع ثقافي مهم لكل قارئ ومثقف مهتم بالحضارة النوبية وهو يؤكد بالشهادات الصادقة من المراجع والمصادر الموثوقة عظمة حضارة النوبيين، ولقد تم تزويد الكتاب بملحق صور ورسوم ولوحات فنية نوبية رائعة و نادرة لمزيد من التوثيق والإنبهار بهذه الحضارة الفذة. كرست المؤلفة دروسيلا دونجي هيوستن، الأمريكية المتحدرة من الأصول الأفريقية، ما يزيد عن خمسة وعشرين عاماً من عمرها فى الإطلاع والبحث الجاد عن أصل ومنشأ الحضارة وقامت بتأليف: "موسوعة الكوشيين العظماء"، التي طبع منها فقط هذا الكتاب وفقدت مخطوطات أجزاءها الأخرى. وقد توصلت المؤلفة من نتائج أبحاثها ومطالعاتها لعشرات بل مئات المراجع والمصادر الموثوقة إلى أن السلالة الكوشية، أبناء كوش بن حام بن نوح عليهما السلام، هم أوائل من حمل مشاعل الحضارة الإنسانية. وكما تقول المؤلفة انطلقت مشاعل الحضارة الإنسانية من مستوطنات السلالة الكوشية الأولى فى بلاد النوبيين ومصر وفى اليمن السعيد وبلاد الرافدين وبلاد الدرافيديان - الجنس الأسمر - فى الهند. أثبتت المؤلفة من خلال هذا الكتاب:"أن معظم النوبيين القدماء كانوا يعرفون القراءة والكتابة والحساب وكانت الكتابة الهيروغليفية معروفة ومألوفة بالنسبة للنوبيين وكان التعليم منتشراً وسائداً في بلاد النوبيين حتى إن الحرفيين وأصحاب الصنائع كانوا يقومون بالكتابة والرسم فى جدران وأسقف المعابد والصروح المعمارية على الصخور الصماء، وقد ابتكر النوبيون الكتابة الألف بائية المروية التي هي أكثر تطوراً من اللغة الهيروغليفية - لغة الأشكال والرسوم، كما أثبتت المؤلفة أن النوبيون كانوا ملمين بعلم الفلك والبروج والتاريخ والرياضيات والفيزياء والهندسة والجيولوجيا والجغرافيا والمساحة والطب والجراحة والتشريح والتحنيط وعلم البحار وعلم النفس والفلسفة والتصوف والسحر والقانون والعلوم العسكرية والزراعة وصناعة النسيج والتعدين وفنون النحت والرسم. المؤلفة: دروسيلا دونجي هيوستن
• ولدت المؤلفة دروسيلا دونجي هيوستن فى مدينة ونشستر بولاية فيرجينيا فى أسرة أمريكية ثرية متحدرة من أصول أفريقية، أمها السيدة لديا تايلور و أبيها القس جون ويليام دونجي المبشر المشهور وأخيها روسكو دونجي الصحفي المشهور. • عاشت المؤلفة (20/06/1876م – 11/02/1941م) حياة زاخرة بالعطاء والإنجازات فهى مارست التدريس وأسست عدة مدارس ومعاهد لتعليم الفتيات وكانت ناشطة إجتماعية وفاعلة سياسية فى مجال الحقوق المدنية كما كانت صحافيه متمرسة ومشهورة. • كرست 25 عاماً من عمرها لتأليف "موسوعة الكوشيون العظماء" التى طبع منها جزءاً وحداً فقط - وهو هذا الكتاب الذي بين أيدينا - فى عام 1926م والذي أعيدت طباعته فى عام 1986م, وقد فقدت مخطوطات الأجزاء الأخرى من الموسوعة. • كانت دروسيلا تتقن اللغات الفرنسية والألمانية والإغريقية واللاتينية، واستفادت كثيراً من مكتبة أبيها التى كانت تحتوي أكثر من ثلاثة آلاف مجلد. • تعتبر دروسيلا دونجي من أوائل المفكرين الذين نادوا بأطروحة الأصل والمنشأ الكوشي للحضارة وقد سبقت بعدة سنين المفكر مارتن بيرنال مؤلف كتاب "أثينا السمراء" (1984م) والمفكر جورج جي. ام. جيمس مؤلف كتاب "الإرث المسروق" (1954م) والمفكر الشيخ أنتا ديوب مؤلف كتاب "الأصل الأفريقى للحضارة: وهم أم حقيقة؟" (1974م). وقد ساندها فى دعم هذه الأطروحة السير ماثيو فيلاندرز بتراي عالم الآثار البريطاني المشهور وأحد أهم رواد علم المصريات الذي أكد الأصل والمنشأ النوبي للحضارة المصرية. المترجم: غانم سليمان غانم
• عمل مفتش تنمية وتخطيط اقتصادى بوازراة التخطيط القومي السودانية، ومترجم وإداري بمجموعة دله القابضة، واختصاصي استثمار بشركة البركة للاستثمار والتنمية، ومسئول أول صناديق استثمارية بشركة التوفيق للصناديق الاستثمارية المحدودة وشركة إتقان كابيتال السعودية. • مترجم وصحفي غير متفرغ. • حاصل على ماجستير إدارة الأعمال من جامعة الجزيرة وبكالوريوس الإقتصاد من جامعة الخرطوم. ترجم العديد من الكتب التي تشمل: 1. "العولمة والشراكة المفيدة والحكم الرشيد"، للدكتور مهاتير محمد. 2. "مهارات الإتصال"، لسام ديب وليلي سوزمان. 3. "إفساد أمريكا"، لكاثرين يوريكا. بالإضافة إلى ترجمة مئات المستندات والمقالات والموضوعات في مجال الصناعة المالية والاستثمارية الإسلامية، وشئون الاقتصاد والسياسة في السودان، والإسلام والولايات المتحدة الأمريكية والشئون الدولية. ألف كتاب "نماذج تطبيقية فى الترجمة". يمكن الوصول إلى المترجم على حسابه الإلكتروني:عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته..