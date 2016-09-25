يا عوض الجاز أرضنا سلك وملك ونحن الملوك وانتم الرعية امسك عليك الصيني ما يتكسر .. بقلم: بكري النور موسى
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بسم الله الرحمن الرحيم ولا عدوان إلا على الظالمين
كتب مقال بتاريخ 24/12/2012.بعنوان (سرقة 31 مليار من مشروع الجزيرة أليست هذه سرقة يا عوض الجاز؟؟).أسمحوا لي أن أقتبس منه قليلا للذكرى وللفائدة وأهديه نيابة عنكم للشعب الصيني ممثلا في وزير الزراعة الصيني الذي يزور الجزيرة هذه الأيام وبمعيته كبار اللصوص والمنافقين والسماسرة من تجار الإنقاذ يتقدمهم كبيرهم عوض الجاز بحكم تجربته وخبرته الطويلة في أكل مال المشروع وليعرض على الوزير حطام مشروع وسط دهشة واستغراب أهل المشروع وأهل الأرض الذين لم يستشاروا أو يشار عليهم همزا أو غمزا أو تصريحا أو تلميحا ولم تؤخذ أرائهم ولم تسمع وجهات نظرهم في قضية مصيرية تهم مستقبلهم وحاضرهم والتي يجب أن تعقد لها الندوات الزراعية والسياسية والعلمية والفنية والاقتصادية والاجتماعية والجمعيات الأهلية وأعيان المشروع قبل الزيارة الصينية التي جاءت بدون استئذان وبدون موافقة أهل الشأن.الكيزان يحسبون أرض السودان ملكا لهم يبيعون ويشترون ويرهنون ويتبرعون وفات عليهم وعلى الصينيين بأن أرضنا بالمشروع سلك وملك ونحن الملوك وأنتم الرعايا يا عوض الجاز.
في إحدى مؤتمرات الحركة الإسلامية بمدني خرج علينا عوض الجاز مطالبا أهل الجزيرة بأن من يتهم الإنقاذ بالفساد فا ليأتي بالدليل والإثبات أو يصمت، لأن الإنقاذ لا يأتيها الباطل لا عن يمينها ولا عن يسارها، فهي مبرأة من كل عيب. فالرجل أخذته العزة بالإثم ولم تكفه الأدلة والإثباتات التي قدمت ضد مدير الأوراق المالية بالخرطوم ولم تغنيه تلك الوثائق والمستندات والشهود التي قدمت ضد صاحب شركة الأقطان السودانية ،ولم تردعه وتكسر عينه فضائح التقاوي الفاسدة التي أزكمت الإنوف وسارت بها الركبان والإختلاسات التي لم يخلق مثلها في البلاد، والتي أشفقن عن حملها الصحف والإعلام فحملتها حكومة الإنقاذ وكانت ظلومة جهولة.هنا نتناول جزء من فساد عوض الجاز بمشروع الجزيرة. الفساد الأول بالجزيرة وأنت وزيرا للمالية :--- فا لنبدأ بك انت أيها العفيف النزيه الشريف ففي عهدك أنت كنت وزير المالية بيعت أصول مشروع الجزيرة بمبلغ وقدره 31 مليار دولار تفاصيلها بقطاراتها ومقطوراتها.-بيع سكك حديد الجزيرة بمساحة 1300 كلم.-1
الهندسة الزراعية بعدتها وعتاد.-2. بيع 14 محلج بمارنجان والحصاجيصا والباقير.. -3- -بيع أكبر عمارة تابعة للمشروع بلانكشير ببريطانيا -4. 5 - بيع 3 عمارات و150 منزل ببورتسودان تابعة لمشروع الجزيرة في مساحة 300 فدان بالإضافة لبيع كل ما بداخلها من مستودعات ومخازن فاقت المائة.. 6- بيع 2500 وحدة سكنية بالمواد الثابتة ببركات ومارنجان والحصاحيصا والباقير والتفاتيش وغيرها.. 7- بيع 375 سرايا مساحة السرايا 15 فدان.. بيع 84 منزل حكومي بالحي البريطاني بمدني فوق البيعة. - 8 بيع 728سيارة بحالة جيدة بالأضافة ل18 سيارة إطفاء جاهزة.-9 المبلغ يساوي 31 مليار سلمت لك حينها كنت وزيرا للمالية وأنت تعلم علم اليقين بأنها أموال المزارعين المساكين وتم الإحتيال عليها بخازوق 2005 الذي أخذ ممن يملك وأعطى لمن لا يستحق .اهل هذا فساد عن الإنقاذ أم صلاح سيادة الوزير؟ أم هذا رزق ساقه لكم الله كما يقول فقهاء الإنقاذ الراسخون في السرقة؟ تشريد 17 الف عامل وموظف بأسرهم أليست هذه شهادة وإثبات أم هذه فلاحة أوشطارة كما يحلو لكم تسميتها؟ عمارة في بريطانيا وثلاثة عمارات في بورتسودن ألا تعرف يإسم من سجلت من النافذين أو النافذات ؟ الا تعلم لمن من النافذين آلت ملكية 14 محلج وأصبحت شركة يإسم أرض المحنة؟؟؟ ألا تعلم لمن من المنافقين آلت مخازن ومستودعات مشروع الجزيرة التي تفوق قدرات حكومة وجنوب السودان مجتمعة..
أين ذهبت هذه المليارات أيها الملياردير ؟
الفساد الثاني بالجزيرة وأنت وزيرا للصناعة:
*- تعطيل 350 مصنع بالباقير الصناعية بالجزيرة ومن ضمنها 83 مصنع تم إيقافها بقرار من موظف بمحلية الكاملين وتشريد 23 ألف عامل بأسرهم أليس هذا فسادا ودمارا؟. *- تدمير ثمانية مصانع للنسيج والغزل بمارنجان وتسويتها بالأرض وأصبحت أثرا بعد عين وتشريد 13 ألف عامل ماذا تعتبر هذا يا سيادة الوزير؟. *- تدمير 17 مصنع بالمناقل وتشريد ألاف العمال أليس هذا فساد؟ بربك ما ذا تسميه؟ *- تدمير مصنع الغلال الذي يملكه المزارعين بقوز كبرو بالحصاحيصا أليست هذه جريمة؟. *- تدمير مصنع الغزل والنسيج بالملكية شرق مدني والذي يخص مزارعي المشروع أليست دليل دامغ لسوآءتكم؟ *- تدمير مصنع الغزل بحاج عبد الله أليس دليل شافي لفسادكم؟ * تحويل حصة مشروع الجزيرة من المياه لصالح سد مروي لتطوير الصناعة على حساب الزراعة أليست هذه كارثة؟
ماذا تركتم للجزيرة وماذا تركتم للحرامية واللصوص من بعدكم؟ هذا ما جنته أيديكم بالجزيرة فقط فماذا فعلتم ببقية السودان؟ أنتم الفساد الذي يمشي على رجليه أنتم من عذبتم وشردتم وجوعتم 6مليون نسمة بالجزيرة كان يأتيهم رزقهم رغدا من مشروعهم الذي تأمرتم وتكالبتم عليه ونهشتم لحمه كالذئاب وركلتموه بأرجلكم جيفة. أي المستندات وأي الدلائل تطالبنا بها أيها الجاز حتى تقتنعوا بفسادكم وأي شهادة تلك الا تكفيكم شهادة وفاة مشروع الجزيرة وأهل الجزيرة آلا يغنيكم إنتشار المرض والفقر والضنك والفشل الكلوي والزهايمر والسل والسرطانات بالجزيرة ألم تشبع رغبتكم في التشفي والإنتقام من أهل مشروع الجزيرة؟ هذا هو فسادكم وهذا ما جنيتموه على مزارع ومواطن الجزيرة المغلوب حاولت المستحيل ان لا اكون ظالما ولكن لم اجد حسنة واحدة لان سيئاتكم لم تترك فرصة للحسنات التي هي أصلا ليس ثقافتكم والله غالب ولكل أجل كتاب. .
بكري النور موسى شاي العصر / مزارع بمشروع الجزيرة.
الإقليم الأوسـط / مـــدنـــي
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