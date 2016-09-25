يا عوض الجاز أرضنا سلك وملك ونحن الملوك وانتم الرعية امسك عليك الصيني ما يتكسر .. بقلم: بكري النور موسى

التفاصيل نشر بتاريخ: 25 أيلول/سبتمبر 2016 الزيارات: 151