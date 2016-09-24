الحركة المستقلة بالخارج المؤتمر العام الرابع تحت شعار: (تفعيل وتنظيم دور السودانيين فى المهاجر لإحداث التغييرالإيجابى فى الداخل)

-
التفاصيل
-
تتشرف الحركة المستقلة بالخارج بدعوتكم حضور مؤتمرها العام الرابع المنعقد في مدينة برمنجهام بالمملكة المتحدة
الزمان: من الساعة الواحدة ظهرا ليوم السبت الموافق 1 أكتوبر2016م
المكان: مركز منظمة وادى هور الخيرية (جوار مسجد الأكراد)
33 New spring Street
Hockley
Birmingham B18 7LG
من ضيوف المؤتمر ومقدمى بعض من اوراقه:
1/ بروفسر محمد إبراهيم خليل.
2/ دكتور لوكا بيونق
3/ الأستاذ عمر قمر الدين اسماعيل
كما يشتمل برنامج المؤتمر علي:
- ندوة سياسية تضم لفيف من المتحدثين
- ليلة غنائية وطنية يحييها الفنان امين عمر امين
مع خالص الشكر والتقدير
اللجنة المنظمة للمؤتمر العام الرابع