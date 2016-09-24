الحركة المستقلة بالخارج المؤتمر العام الرابع تحت شعار: (تفعيل وتنظيم دور السودانيين فى المهاجر لإحداث التغييرالإيجابى فى الداخل)

التفاصيل نشر بتاريخ: 24 أيلول/سبتمبر 2016