نفرة كبرى لجميع اللاجئين السودانيين في أوروبا الثلاثاء 27 / 9 / 2016
التفاصيل
أصدقائي وصديقاتي .. أحبائي وقرائي الكرام جميعاً :
ها أنا أعود اليكم مرة أخرى .. وأخرى .. وأرجو أن تتفهموا الأمر وتتحملموني وتعذروني وأنا ماداً يدي لمصافحة كل فرد منكم لأقول : رد الله غربة كل بعيد منكم عن وطننا المختطف منذ أكثر من ربع قرن من هذا الزمان الأغبر . ثم أحني هامتي اجلالاً لكل من حقق منكم ذاته في الغربة أو حقق انجازاً .. ولكل من حالت ظروفه دون أن يحقق شيئا ولكنه لا يزال يصارع .. وللأهمية أطلب منكم – يا سادتي جميعاً - نشر هذه الدعوة – الصرخة على أوسع نطاق ممكن وعبر كافة الوسائل المتاحة لكل منكم : أخوكم أبدا : خضرعطا المنان ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
نفرة كبرى لجميع اللاجئين السودانيين في أوروبا الثلاثاء 27 / 9 / 2016
أحبتي الكرام جميعاً سلام وتحايا بلا حدود ... وبعد : الثلاثاء المباركة 27 / 9 / 2016 .. في تمام الساعة 11 ظهرا بتوقيت جنيف أمام مكاتب الأمم المتحدة في ساحة ( الكرسي المكسور) الشهير في وسط المدينة . انها دعوة في زمان الانبطاح وبوجه من تاجروا بدمائنا طوال سنوات الانقاذ العجاف .. انها دعوة لنفرة كبرى ( وقفة جماعية ضخمة أمام مقر الأمم المتحدة في جنيف لكل من يستطيع الوصول الى هناك وذلك للجمع بين مناسبتين هما : التذكير ولفت الانظار لمعاناة المئات من اللاجئين السودانيين في معسكرات اللجوء في العديد من دول أوروبا دون حسم أمرهم وقبولهم او تحسين اوضاعهم لحين ذلك .. والمناسبة الثانية هي احياء ذكرى تلك المجزرة التي صاحبت انتفاضة سبتمير المجيدة 2013 والتي راح ضحيتها أكثر من 200 من شبابنا وشاباتنا وطلاب وطالباتنا )..أنها دعوة نطلقها لجميع اللاجئين السودانيين في أنحاء أوروبا .. القارة التي أضحت ملجأ وملاذاً لكثير ممن لفظتهم عصابة الانقاذ ورمت بهم في دروب الهجرة القسرية .. أعرف المئات منهم يعيشون اليوم حياة الذل والهوان بمن فيهم عائلات بأطفالهم وهم ( مرميون ) في معسكرات لسنوات وليست شهوراً أو أياماً .. وذلك بالعديد من دول هذه القارة العجوز مثل : الدنمارك والسويد والنرويج وهولندا وألمانيا وبريطانيا وبلجيكا وغيرها من المنظومة الأوربية فضلاً عن اسرائيل ذاتها وتونس وحتى ماليزيا ( قبلة الكثير من كيزان السودان اليوم !!) . انها وقفة بمثابة صرخة عالية في زمان صمت معارضتنا التعيسة وفي وجه تلك الدول التي تخلت عن شعبنا المقهور وراحت تبحث لها عن وسيلة لترقيع منظومة النظام الاسلاموي المنبطح في الخرطوم لتحقيق مصالحها الذاتية .. وقفة لاسماع صوتنا في البرية وحتى لا تضيع القضية (الجنائية وجرائم الابادة الجماعية وجرائم ضد الانسانية اضافة الى الفساد المالي والأخلاقي والموت المجاني لأهلنا الغلابة في جبال النوبة وجنوب كردفان و النيل الازرق وغيرها .. وأخيراً تستر النظام على (مأساة الكوليرا ) التي أضحت وباءاً يجتاح العديد من مناطق السودان وأسماها (الاسهال المائي !!!!) .. لذا نرجو أن تكون وقفة بحجم تلك الجرائم وتلك المطالب العادلة لنا في عالم متوحش أضحت مصالحه فوق كل شيئ حتى لو كان ذلك ( الشيئ ) هو جماجم الأبرياء . أخوانكم الأفاضل – من لاجئين ومقيمين في جنيف- شرعوا هناك بالفعل - ومنذ أن اتصلت بهم – شرعوا في التحضير لذلك اليوم .. والأن أصبحوا في وضع يمكنهم من استقبال أي عدد منكم يحضر الى جنيف .. فقط يمكن لمن يود الحضور الاتصال على أحد الأرقام التالية هناك : 0041779693164 أو 004176535653 أو على رقمي الخاص 004591778866 فلا تتخلف أخي اللاجئ وأختي اللاجئة عن الموعد ..مع تحياتي لكافة لاجيئ السودان في كل أنحاء أوروبا . ورد الله غربتنا وغربتكم جميعاً .. واعادكم الى حضن الوطن سالمين غانمين مع تحيات خضرعطا المنان عضو منظمة العفو الدولية ( أمنستي انترناشيونال ) بالتضامن مع الهيئة التنسيقية للمجتمع المدني الدارفوري والناشطين السودانيين بأوروبا . --
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