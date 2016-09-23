الكونجرس الامريكي يهدد بسحب السفير ووضع جنوب السودان تحت الوصاية الدولية .. بقلم: محمد فضل علي.. كندا

صعدت الولايات المتحدة الامريكية من لهجتها ضد حكومةجنوب السودان بسبب ما اسمته بالفظائع التي ترتكب هناك بواسطة الحكومة والمعارضين لها وذلك في جلسة خاصة للجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الامريكي في واشنطون اول امس الثلاثاء برئاسة السناتور بوب كروكر.وجاء في حيثيات تلك الجلسة ان المجلس يعبر عن خيبة امله فيسياسة الافلات من العقاب وعدم محاسبة المستببين في الكوارث والماساة الانسانية في جنوب السودان وقال عضو اخر ان سحب سفيرنا من جنوب السودان قد يكون هو الرد المناسب في ظل الافلات من العقاب لاننا لانرغب ان يكون لنا بعثة دبلوماسية وسفير يصبح مجرد شاهد عاجز عن الفعل تجاه ما يجري هناك من فظائع وانتهاكات.الي ذلك قال السيناتور كاردان العضو البارز في مجلس الشيوخ الامريكي, لقد فقدنا الثقة في عملية السلام في جنوب السودان ولا اعتقد ان تعيين السيد تعبان دينق نائبا للرئيس سلفاكير خلفا للدكتور رياك مشار سيحدث اي تغيير اضافة الي انه يعتبر ايضا جزء من منظومة الفساد في جنوب السودان.وقد اتهم اعضاء مجلس الشيوخ الامريكي رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت ونائبة السابق رياك مشار بارتكاب فظائع وما وصفوه بجرائم الحرب ضد المواطنين في جنوب السودان كما اتهم المجلس حكومة جوبا باطلاق النار علي عربة دبلوماسية تابعة للسفارة الامريكية كانت تقل بعض العاملين وذلك في بدايات الصراع في يوليو الماضي كما اتهم المجلس الرئيس سلفاكير بالعمل علي السيطرة علي مقاليد الامور بافتعاله معركة ضد نائبة دكتور رياك مشار.وعلي صعيد اخر فقد وجه اعضاء الكونجرس الامريكي صوت لوم الي قوات حفظ السلام العاملة هناك واتهموها بعدم بذل اي جهد في حماية المدنيين في جنوب السودان.وكان مجلس الشيوخ الامريكي قد استمع في هذه الجلسة التي خصصت لمناقشة الوضع في جنوب السودان الي شهادات بعض الباحثين في المعاهد والمراكز المختصة في بحوث السلام والعلوم الاستراتيجية الي جانب مستشارين من وزارة الدفاع الامريكية وحذر اعضاء مجلس الشيوخ الامريكي في ختام جلسة الاستماع التي خصصت لبحث تطورات الوضع المتدهور في جنوب السودان من ما وصفوه بامكانية اللجوء الي الي الخطة "ب" واللجوء الي تغيير الوضع في الجنوب وفرض عقوبات علي قياداته وحظر الاسلحة ووضع جنوب السودان تحت وصاية الاتحاد الافريقي والامم المتحدة.sudandailypress.net