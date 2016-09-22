بيان من الجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة

عقد المكتب القيادي للجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة اجتماعا استثنائيا لمناقشة الموضوعات التأليه
١/ المنبر الخاص لمناقشة قضية شرق السودان ، وقف الاجتماع علي اخر المستجدات والمجهودات التي بذلت من اجل التحضير الجيد للمنبر ومن بينها الاتصالات التي تمت مع المجتمع الدولي على اعلى مستوياته وكذلك الاتصال بالقوى السياسية الناشطة في شرق السودان، كما تناول الاجتماع تفاصيل الورقة المقدمة من الجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة للمساهمة في وضع الرؤية الكلية للموقف التفاوضي لقوى نداء السودان وتم تحميل المشاركين في اجتماعات قوى نداء السودان المزمع عقدها في الفترة من ٢٥ الي ٣٠ من الشهر الحالي الدكتورة زينب كباشي رئيسة الجبهة والأستاذ اسامة سعيد نائب رئيس الجبهة مذكرة للوساطة الافريقية رفيعة المستوي لحثها للعب دور إيجابي في تخصيص منبر لمناقشة قضايا شرق السودان وذلك استنادا لتفويضها وفقا لقرار مجلس الأمن رقم ٢٠٤٦ وكذلك قرارات مجلس الأمن والسلم الافريقي رقم ٤٥٦ و ٥٣٩ وهنا تحذر الجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعداله كل أطراف الأزمة السودانية من تجاوز قضية شرق السودان بإعتبارها احدى المناطق المتأثرة بالنزاع واحباط شعب شرق السودان ودفعه لتبني خيارات لن تكون في مصلحة الوحدة الوطنية ٢/ في الجانب التنظيمي رحب المجلس القيادي بإنضمام الدكتور موسي سيدي للمجلس وتم تكليفه بأمانة الشؤون التنظيمية والدكتور موسي سيدي من القيادات التاريخية المهمة في مؤتمر البجا له إسهامات مقدرة في مسيرة الثورة وعلي المستوي المهني هو طبيب في المستشفيات الامريكية. ٣/ حمل المكتب القيادي حكومة المؤتمر الوطني مسؤولية الوفيات الكبيرة في النيل الازرق وكسلا وسنار والخرطوم جراء وباء الكوليرا وناشد المنظمات الدولية والمحلية لتقديم المساعدات العاجلة لدرء الكارثه والحد منها كما وجه شباب وكوادر مؤتمر البجا للانخراط الفوري في العمل الاجتماعي لتقديم المساعدات لاهلنا في محليات القاش بعد ان تضاعفت معاناتهم بسبب السيول والكوليرا وعلي حكومية ولاية كسلا ان تعلم بان ساعة المحاسبة قادمة لا محال.
وثورة ثورة حتي النصر إعلام الجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة ٢٢ سبتمبر ٢٠١٦