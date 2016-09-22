الجبهة الوطنية العريضة تدعو الي الثورة الشعبية لاسقاط النظام
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بسم الله الرحمن الرحيم الجبهة الوطنية العريضة: في ذكري إنتفاضة سبتمبر الثالثة ثلاثة اعوام مضت علي ثورة سبتمبر 2013 التي فجَّرها الشعب السودانى بتكويناته وفئاته المختلفة وفى طليعتها شباب السودان الآبى، رفضاً لمنظومة الفساد والقتل مطالبين بإسقاط النظام وإقامة بديل ديمقراطي، علي انقاضه يعيد الحرية والعزَّة والكرامة للإنسان السوداني. واجه النظام إنتفاضة سبتمبر بإطلاق النار على المتظاهرين مرتكبا احدى ابرز جرائمه فى مواجهة الشباب الذين خرجوا محتجين في تظاهرات سلمية حيث ارسل النظام قناصته وزبانيته لاطلاق الرصاص الحي علي الرأس والصدر والرقبة، سقط على إثرها أكثر من (220) شهيداً وشهيدة، بينما أصيب أكثر من ألف آخرين، في مجزرة شر تضاف الى سجل النظام. ورغم فداحة المصاب نذكر ان كثيراً من القيادات السياسية المحترفة لم تقف الموقف الوطنى الصحيح فى مؤأزرة إنتفاضة الشباب، وكان حرياً بها أن تتقدم الصفوف في قياداتها، أوعلي أقل تقدير تكون جزءاً منها، ولكنها أدارت ظهرها بل ان بعضها منع اتباعه من المشاركة فى انتفاضة الشعب، فواصل الشباب بإرادتهم وعزيمتهم قيادة الحراك الثوري. إنَّ الجبهة الوطنية العريضة وإنطلاقاً من مبادئها في رفض الحوار والدعوة لإسقاط هذا النظام الفاشي، فإنها تحيِّ الشباب والشابات وتحيّ ذكري الشهداء والشهيدات الذين جادوا بأرواحهم الغالية، في شجاعة نادرة سطروا بدمائهم الطاهرة المجد والخلود، لهم والعزة والكرامة لوطننا. إنَّ الشهداء يضيئون الطريق للشعب وهم نور يطفئ أبصار المترددين والجبناء والإنتهازين والمهرولين، فالشهداء أفضل منا جميعاً سيخلَّدهم شعبنا ويكرمهم فرداً فرداً، وهم عند ربهم أحياء يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله، وإننا نقول ونقسم ونجزّم ونتعهَّد بأن أرواحهم الطاهرة لن تضيع هدراً، و لاصلح ولا تنازل عن دمائهم الطاهرة التى سالت ظلماً وغدراً. جماهير شعبنا الابية: لا سبيل أمامنا غير التكاتف والتعاضد لإسقاط النظام بالثورة الشعبية، فما عدنا نخسر غير الأغلال إنّها قضية الشعب السوداني، لا نطلب من أحد أو نرجوه لمساعدتنا فيها، إن سودان الغد هو وطن الشباب، وما كبار اليوم إلا مساعدون في بناء بيت لن يسكنوا فيه هم، ولن يسكن فيه أو يدير شأنه ويحافظ عليه ويُنميه ويطوره غير الشباب الذي عليه أن يُشمِّر ساعده لقيادة المعركة المقدسة. عاش شعبنا والثورة ماضية حتي النصر الجبهة الوطنية العريضة 21/سبتمبر/2016م