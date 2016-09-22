أيها الصينيون أنتبـهوا !! رسالة عاجلة لوزير الزراعة الصيني وهو في طريقه للجزيرة .. بقلم: بكري النور موسى شاي العصر

التفاصيل نشر بتاريخ: 22 أيلول/سبتمبر 2016 الزيارات: 247