مظاهرة كبرى أمام الامم المتحدة بنيويورك للتنديد باستمرار حرب الإبادة في السودان
التفاصيل
تنظم رابطة أبناء دارفور بنيويورك بالاشتراك مع روابط أبناء دارفور الاخرى بالولايات المتحدة و رابطة جبال النوبة العالمية و رابطة أبناء النيل الأزرق بامريكا و منبر قوى الهامش بالولايات المتحدة و منظمة دارفور لحقوق الانسان بالولايات المتحدة و تحالف قوى المعارضة السودانية بالولايات المتحدة و القوى السياسية السودانية بمدينة نيويورك و الناشطون و دعاة حقوق الانسان. مظاهرة كبرى بمناسبة انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك و ذلك احتجاجا و تنديدا باستمرار حرب الإبادة الجماعية في دارفور و جبال النوبة و النيل الأزرق و استمرار قصف الطيران لمناطق جبل مرة لأكثر من عام و ضرب المدنيين العزل و ضد مداهمة الحكومة لمعسكرات النازحين و الاعتقال التعسفي وسط النازحين و الطلاب و الناشطين و الصحفيين و السياسيين و احكام الإعدام الجائرة ضد أبناء دارفور و كردفان و النيل الازرق بدافع الانتقام السياسي و تردئ الاحوال الأمنية بسبب الانتهاكات المستمرة لمليشيات الجنجويد المسماة بقوات الدعم السريع.
و نهيب بكل ابناء دارفور و الناشطين و المدافعين عن حقوق الانسان للحضور و المشاركة في هذه التظاهرة الكبرى
الزمان: الأحد 25 سبتمبر 2016 من الساعة 12 ظهرا الى الساعة 4 مساءا المكان: امام مقرالامم المتحدة ( ميدان داق همر شولد) 47 Street and 1st Ave Manhattan, NY