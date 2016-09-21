عيد الشعب الحزين: قصيدة جديدة .. بقلم البروفيسور عبدالرحمن إبراهيم محمد

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العـيدُ وافى فلا بِـشـرٌ ولا ألـقُ***وفى مِـثْـلهِ عَـهِـدنا الـدارَ تـأتـَلِـقُ
حبورٌ كانت تعمُّ الناسَ بهجـتُه***وشـلالاتٌ من الخـيراتِ تسـتَـبِـقُ
فسَطا عليهِ لُصوصٌ ذوُو دَجلٍ***ونَصْبِ خِـداعٍ فـيه الغدْرُ منْطَبِقُ
أحَـطُّ الـناسِ أخْـلاقًا ومـنِزلةً***خـيرُ الصـالحينَ فـيهم فاسـقٌ أبِقُ
يُخـادِعونَ بالدينِ وكلُّ فِـعالهمْ***فـسـقٌ وانـحرافـاتٌ قـادها الشَـبَقُ
شُبْقٌ للمالِ وأعْراضِ الحرائرِ***فكلُّ ثمينٍ من ما لغـيرهم سَـرقوا
فتكًا تمادوا وقـتلًا فى كل شبرٍ***حـتى غـدت أرجـاءُ بلادنا مِـزقُ
وإذا الديـارُخرابٌ لامثيلَ لهُ و***غرابيبُ البينٍ فى أطلالها نَعَقـُوا
وأدْلَهَّمتْ لنا دروبُ الدارِ قاتمةً***وخَجلاً تَقلَّصَ فوقَ سَمائِنا الأُفُقُ
فما بَانَ بَعدها الإِصْبَاحُ وضَّاحاً***وخَـيَّمَ فى كُلِّ فَجرٍ كالحاً غَسَقُ
صَوَّحَ الوردُ فى أغْصانهِ حَزناً***وجَـفَّ الـزهرُ لازاهىٍ ولاعَبِقُ
صَارَ الناسُ فى دوامةٍ قهراً فما***تَبدَّىَ لهم فِيها غَـربٌ ولاشَـرقُ
فلْنُشمر للجـدِ زنداً يرُدُ حُقوقـًا***لشعبٍ كريمٍ فى الأغْلالِ مُخـتَنِقُ
لنْ نَرتَضِى للشعبِ إذلالاً وإن***مُزِّقَتْ أطْرَافُنا مِنَّا ودُقْـتِ العنقُ
بِحُبِّكَ للعَلياءِ يا سُودَانَ نَسْمُوا***وإِنْ تَقاصَـرَ فى أرْوَاحِـنا الرَمَقُ
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عبدالرحمن إبراهيم محـمـد
بوسطن - الولايات المتحدة
الإثنين 12 سبتمبر 2016
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