(ستونه المجروس نجمه في سماء مصر) .. بقلم: د. احمد محمد عثمان ادريس

ستونة المجروس اسم سوداني لمع في سموات القاهرة كنجمه غناء واستعراض بالاضافة الى ممارستها الطقوس السودانية الاخرى كنقش الحناء السودانية، والرسومات الانيقة باناملها الجميلة مستصحبة في ذلك كل طقوسها وفولكلوريتها ، كما اقتحمت مجال التمثيل ومثلت الى جانب كل الممثلين المصريين كالكوميديان الكبير "عادل أمام" في فيلمي (هالو أمريكا) و(طيور الظلام)، كما شاركت الفنان "محمد هنيدي" فيلم (صعيدي في الجامعة الأمريكية).. ومع ذلك ظلت "ستونة" تردد دوماً أنها تجد نفسها في الغناء أكثر من التمثيل. .
النجمة ستونة المجروس اسمها الحقيقي هو ستنا علي آدم عثمان" الشهيرة ب"ستونا مجروس"، وهو لقب أطلقه عليها الرئيس الأسبق "جعفر نميري" منذ أن كانت تدرس بالمرحلة المتوسطة، وفي أعقاب ذلك حققت شهرة واسعة حتى أصبحت محل طلب أية (عروس) تريد طقوساً سودانية في زواجها، توفي زوجها ( احمد) والذي كان لها بمثابة صدمة كبيرة في حياتها ، ولكن اجتازت تلك الايام بايمان وصبر كبيرين، كونت لها فرقة استعراضية غنائية لها في القاهرة، وسجلت تواجدا كبيرا حتى اصبح تواجدها ليس مقصورا على على عامة الشعب، إنما طلبتها أسر وبيوت سياسية وفنية مصرية مرموقة وكبيرة لإحياء مناسباتهم على الطراز السوداني، منها تنظيمها ل(ليلة) دخلة الفنان الكبير "محمد هنيدي"، و(حنة) الممثلات الجميلات "حنان ترك"، و"يسرا" في زواجها الأخير من أحد اللبنانيين، وكذلك حفل عرس اللاعب المصري "هشام حنفي".
أما بالنسبة للقصور الرئاسية والبلاطات الملكية، فقد أحيت "ستونة" حفل حفيدة الملك السعودي الراحل "فهد بن عبد العزيز"، و(حنة) شقيقة زوجة أحد أبناء الرئيس المخلوع "حسني مبارك"، إلى جانب حفل لحسن الألفي" وزير الداخلية المصري السابق، وعدد من وزراء الداخلية والسفراء السابقينن لها من كل قلب التوفيق والنجاح...