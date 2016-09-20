في رحاب الله مولانا المهندس عبدالله الخليفة علي

فقدت الجالية السودانية في الرياض صباح أمس الأول علماً من أعلامها وركنا ركيناً من قياداتها بعد أن غيب الموت الخليفة الختمي والقطب الاتحادي الكبير الخليفة عبدالله الخليفة علي بعد وعكة صحية سلم الروح بعدها لباريها، ووري الثري بمقبرة البقيع بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقد شق خبر وفاة ود الخليفة على أبناء الجالية السودانية في بلاد المهجر، فالرجل كان علماً بارزاً في النشاط الاجتماعي والسياسيى في العاصمة السعودية الرياض وقد اشتهر بمحبة الناس وحسن صنيعه وطيب معشره..
ألا رحم الله شيخنا وعمنا وأخينا الرجل الهاش الباش الذي بموته تغيب كثير من الفضائل والمآثر .