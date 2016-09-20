لعل الصور القديمة المرسومة في مخيلة العديد من اطفال السودان الذين اصبحوا الان شباب فيها العديد من الصور الجميلة التي تستحق ان تكون عبر فيلم كبير حتى يستفيد الجيل الجديد من جمال ايام الماضي ،ومن تلك الصور قبيل ايام العيد او مجيئه تكون هناك زحمة كبيرة امام الافران او المخابز من اجل تجهيز كعك العيد، منظر الاطفال يحملون صواني الكعك الى الفرن في شكل جماعات ابان قرب ايام العيد ايضا تشكل لوحة من لوحات الجمال السوداني منقطع النظير تضاهي جمال الطبيعة في جنوب كردفان والنيل الازرق، وايضا من تلك اللوحات شراء الحلوىات واخرين يشتروا التمور والفول السوداني وتتعدد الوان الضيافة في السودان الجميل باهله،وايضا حاجات العيد للاطفال من اسواق المدينة ، ثم تتوسط هذه اللوحة منظر تنظيف البيوت وتنظيف الشوارع وحركة الاسواق والفرح في عيون الاطفال بمناسبة العيد وتكتمل تلك الصور الجميلة بصور الاطفال في تجمع كبير وهم يعيدون على البيوت في شكل جماعات، وايضا الرجال على نفس الشكل ..... وكل عام وانتم بخير والسودان بالف خير ، وطن حدادي مدادي يسع الجميع ( عيد سعيد)
العيد وخوالي الايام بالسودان .. بقلم: د. احمد محمد عثمان ادريس
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لعل الصور القديمة المرسومة في مخيلة العديد من اطفال السودان الذين اصبحوا الان شباب فيها العديد من الصور الجميلة التي تستحق ان تكون عبر فيلم كبير حتى يستفيد الجيل الجديد من جمال ايام الماضي ،ومن تلك الصور قبيل ايام العيد او مجيئه تكون هناك زحمة كبيرة امام الافران او المخابز من اجل تجهيز كعك العيد، منظر الاطفال يحملون صواني الكعك الى الفرن في شكل جماعات ابان قرب ايام العيد ايضا تشكل لوحة من لوحات الجمال السوداني منقطع النظير تضاهي جمال الطبيعة في جنوب كردفان والنيل الازرق، وايضا من تلك اللوحات شراء الحلوىات واخرين يشتروا التمور والفول السوداني وتتعدد الوان الضيافة في السودان الجميل باهله،وايضا حاجات العيد للاطفال من اسواق المدينة ، ثم تتوسط هذه اللوحة منظر تنظيف البيوت وتنظيف الشوارع وحركة الاسواق والفرح في عيون الاطفال بمناسبة العيد وتكتمل تلك الصور الجميلة بصور الاطفال في تجمع كبير وهم يعيدون على البيوت في شكل جماعات، وايضا الرجال على نفس الشكل ..... وكل عام وانتم بخير والسودان بالف خير ، وطن حدادي مدادي يسع الجميع ( عيد سعيد)