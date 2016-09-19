شباب مصر وثورة الاستنارة .. بقلم: د. أمل الكردفاني
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اجتمع ثلاثة من كبار المفكرين والفقهاء المصريين .. الشيخ محمد عبدالله نصر والاستاذ اسلام البحيري والمفكر الدكتور سيد القمني على تفنيد التراث الإسلامي وتنقيحه مما شابه من خلط ، فتعرض اثنان منهم للإتهام بازدراء الأديان وهما اسلام البحيري وسيد القمني وربما سيحال الشيخ محمد عبد الله نصر هو الآخر الى المحكمة بنفس التهمة.
لكننا نلاحظ أن الثورة الثقافية في مصر قد انطلقت من الطبقة الوسطى وخاصة من قبل الشباب تحت رعاية الآباء المؤسسين المباشرة كالدكتور سيد القمني أو غير المباشرة أي التأسيس الفكري كفرج فودة ونصر حامد أبو زيد ومحمد سعيد العشماوي وغيرهم . وانتشى الأفق الثقافي المصري نشوة عارمة بهذه الثورة أثر الثورة وتعاظم الحشد التنويري إبان حكم الأخوان المسلمين ، واستمر -رغم الضغوط الأخيرة- متزايدا ؛ فانتشرت المفاهيم التحررية الليبرالية والعلمانية واليسارية كانتشار النار في الهشيم وانتصبت المنتديات الثقافية المبشرة بالاستنارة وأمها الشباب على كل ضامر من كل فج عميق. وتزايدت معدلات بيع الكتب المعرفية وصارت هناك رغبة متزايدة في فهم العالم لدى الشباب المصري الذي رفض ويرفض استمرار تجهيله المتعمد من قبل الحكومات الدكتاتورية المتعاقبة عليه ، نشأ في مصر جيل جديد تواق إلى الحرية والتحرر ، في ظل أزمة كبت ثقافي وسياسي وأمني واقتصادي كالحة عليه ، فتبنى الشباب الآيدولوجيات المختلفة والمتباينة والمتعارضة ومارسها بانفعال بالواقع فأصبح كل شاب عبارة عن مثقف عضوي مثلما وصفه قرامشي ، من عمق البؤس الاقتصادي والثقافي والسياسي والأمني خرج الشباب المصري من القمقم ليعلنوا رفضهم للواقع واشعالهم شمعة لتضيء لهم طريق المستقبل رغم الظلال الكثيفة التي تحيط به ، وهبطت الطبقة الوسطى لتنتشل طبقة البوليتاريا الساحقة من بئر جهلها الفادح ، صحيح أنها محاولات قد لا تنال حظها من النجاح ، ﻷن نسبة الأمية والجهل في مصر مرتفعة جدا ، ولكنها على الأقل محاولات أدت وتؤدي إلى تعزيز ثقة طبقة البروليتاريا في قدرات البرجوازية على تحديد ماهيتهم التي تلحق بالوجود. إن الثقة التي يوليها الكادح للمثقف في مصر هي أهم ما تملكه الثورة الثقافية الشبابية ﻷنها تكون قادرة على توجيه وتنظيم قوى البروليتاريا لتتحرك في أي وقت الى الاتجاه الصحيح ، هذه الثقة اكتساب عريض وتاريخي ﻷي قوة ثقافية تريد فرض رؤيتها المستنيرة على السلطة الحاكمة ، فأخشى ما تخشاه أي سلطة هي قوى الاستنارة ولا سيما الشبابية لأن بإمكانها -إذا حازت على ثقة البروليتاريا-أن تقلب الطاولة على السلطة المحتكرة للعنف ، ولذلك فإن أول ما تفعله الدكتاتوريات هو غلق المراكز الثقافية ومراقبة الكتب ومصادرة المطبوعات ، ليس من أجل تجهيل الشارع فقط بل لمنع خلق روابط بين الانتلجنسيا وغيرها من شرائح المجتمع. إن مصر تتحرك إلى الأمام وبقوة عبر شبابها ، رغم تسلط الحكومات ورغم الضائقة الاقتصادية والتضييق الأمني فيها. لقد انفلت الشباب المصري من عقال التبعية والخضوع المازوخي ؛ إلى جبروت المعرفة والعلم في ظل ثورة استنارة ثقافية شبابية . فعقبال عندنا بإذن الله. 18 سبتمبر2016
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