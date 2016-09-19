الحركة الشعبية لتحرير السودان: لا نستجدى التفاوض مع حكومة من مجرمي الحرب وسنقف مع شعبنا
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الحركة الشعبية لتحرير السودان: الي إبراهيم محمود: لا نستجدى التفاوض مع حكومة من مجرمي الحرب وسنقف مع شعبنا
أدلى السيد إبراهيم محمود في زيارته الأخيرة الي كسلا ومخاطبته مجلس تنسيق شئون الأحزاب بتصريح ينم عن عجرفة سياسية وعدم إدراك وإلمام بواجباته تجاه حزبه أولاً وتجاه الشعب السوداني الذي ليس هو من أولويات إبراهيم محمود، قال في ذلك التصريح إنه لن يكون هنالك تفاوض بعد إنعقاد جمعية حوار الوثبة في 10 نوفمبر القادم، وسينتهي وقت التفاوض، وهو صدى لتصريح عمر البشير بإن هذا العام هو آخر أعوام التفاوض. ونود في الحركة الشعبية أن نقول الآتي: (1) خلال ال27 عام الماضية كررت الحكومة إن هذا الصيف هو آخر صيف (للتمرد)، وحددت أكثر من عام كنهاية للتفاوض ومع ذلك لم تستطيع فرض إرادتها بالحرب ولم تتوقف عن التفاوض. (2) الحكومة تتفاوض ليس رغبة منها، بل وفق قرارات إقليمية ودولية، وهي مجبرة على ذلك فوق إنها ترغب في شراء الوقت، ونحن لم نستجدي التفاوض في أي وقت من الأوقات مع الحكومة، وهي حكومة من مجرمي الحرب يشمئز الإنسان حينما يجلس للتفاوض معهم وهو يتذكر حجم الضحايا والخسائر. (3) الحوار المتكافئ والسلام العادل خيار إستراتيجي للحركة الشعبية لتحرير السودان وقوى نداء السودان، ولكن نحن مع الحوار المتكافئ الذي يوقف الحرب ويوفر الحريات ويفضي للتغيير، وحوار الوثبة قد شبع موتاً، وعلى إبراهيم محمود أن يلتزم بتصرحياته وأن يختتم حواره في 10 أكتوبر القادم غير مأسوفاً عليه، فهو مضيعة للمال والوقت، ورفضته كل القوى الوطنية وحتى الذين راهنوا عليه بحسن نية إتضح لهم عدم جدية إبراهيم محمود وحزبه وحكومته. وختاماً إن أي حوار لايوقف الحرب ولايوفر الحريات والطعام لشعبنا هو ليس حوارنا ولن نشارك فيه، وعليك أن لا تستخدم الحرب كتهديد فالأسماك لاتهدد بالمياه، وعلى إبراهيم محمود أن يلتفت لضحايا الكوليرا الذين يقتلهم صمت وتستر النظام، فالدولة قد توقفت عن أداة واجباتها ولاتفلح الا في التصريحات فارغة المحتوى.
مبارك أردول المتحدث بإسم ملف السلام الحركة الشعبية لتحرير السودان 19 أغسطس 2016م