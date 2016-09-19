هيئة محامي دارفور تنعي والدة الناشط والمدافع الحقوقي الأستاذ/ عبد المنعم الجاك
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عزاء وأجب في وفاة الحاجة المبرورة /عائشة موسي والدة الناشط والمدافع الحقوقي الأستاذ/ عبد المنعم الجاك
قال تعالي (وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا ۗ وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا ۚ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ) صدق الله العظيم 145 آل عمران
تشاطر هيئة محامي دارفور الناشط والمدافع الحقوقي الأستاذ/ عبد المنعم الجاك المدير التنفيذي لمجموعة الديمقراطية أولا الأحزان في رحيل الحاجة المبرورة والدته /عائشة موسي , لقد شجعت الفقيدة الراحلة إبنها الوحيد عبد المنعم في المضي قدما في مسيرة النضال الحقوقي من أجل إسترداد الديقراطية والحقوق المسلوبة ومناصرة قضايا الهامش وحقوق الإنسان فتحمل الإنتهاكات في الداخل والإغتراب الكفاحي القسري الخارجي ,نسأل الله العظيم للفقيدة المغفرة والرحمة وأن يلهم أبنها وأسرتها وأهلها الصبر والسلوان وإنا لله وإنا اليه راجعون . هيئة محامي دارفور 18/9/2016