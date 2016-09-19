بيان من جيش تحرير السودان حول عمليات غرب جبل مرة

تمكنت قوات حركة/ جيش تحرير السودان قيادة الأستاذ عبد الواحد نور يوم السبت الموافق 17 سبتمبر 2016م من دحر مليشيات المؤتمر الوطنى التى حاولت الهجوم علي مناطق سيطرة الحركة في بربرا وصوا وبقا بغرب جبل مرة عبر مئات العربات والخيول ، ومنيت القوات المعتدية بخسائر فادحة في الأرواح والعتاد ، وتم تدمير عربتين للعدو والإستيلاء علي كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر ، وولت مليشيات النظام هاربة تجرجر أذيال الهزيمة مخلفة وراءها 47 قتيلا في أرض المعركة وعدد من الجرحى ، وأحتسبت قواتنا شهيدا وثلاثة جريح. وفي يوم أمس الأحد الموافق 18 سبتمبر 2016م حاولت مليشيات المؤتمر الوطنى الهجوم علي مناطق بورو وكيتى وجرتقا شمال غرب جبل مرة إلا أن أشاوس جيش تحرير السودان كانوا في الموعد ولقنوها درسا قاسيا في معركة أستمرت حتى المساء ، ففرت قوات العدو تاركة قتلاها وعتادها ، وإرتكبت المليشيات الهاربة جرائم بحق المدنيين العزل ونهبت ممتلكاتهم ومواشيهم وشردتهم إلي أعالي الجبل والوديان والكراكير.
المجد والخلود للشهداء الأبرار عاجل الشفاء الجرحى والمصابين إنها لثورة حتى النصر
شهاب الدين أحمد حقار الناطق العسكري لجيش تحرير السودان الاثنين الموافق 19 سبتمبر 2016م الأراضى المحررة