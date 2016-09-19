لجنة للبنوك وأُخري للاتصالات
مبادرات: لجان ولجان ! هل من ضرورة لتكوين لجان برلمانية جديدة ؟ بقلم: إسماعيل آدم محمد زين
اللجان الأولي هي في الكونقرس الأميركي – في ولايات أميركا المتحدات و هي لجانٌ عاملة و مؤثرة في مجلس مؤثر، يستدعي حتي مسئولي القطاع الخاص ! ولا عجب فلديهم هنالك فهم للمال العام يختلف عن فهمنا هنا ! و لعل الناس يذكرون ما فعلته الحكومة الأمريكية بشركات القطاع الخاص و هي تترنح نتاج ما غرست و ساعدتها علي النهوض و السير من جديد – بعضها بحجة أنها أكبر من أن تنهار أو تُفلس ! و بعضها رموز لتلك البلاد القوية ! أما هنا فلدينا لجان لا تعمل في برلمان لا يعمل فقط و لكنه يصفق للحكومة ! فيا له من برلمان !ولكن رغم ذلك لا نيأس من التنبيه فلعله يجئ يوم نشهد فيه ما نقدم و هو دور للأعلام يجب أن يؤديه.
وتجئ الأخبار من ولايات أميركا المتحدات مُجدداً بوضع حكومتها لغرامات هائلة علي بعض البنوك مثل ويلز فارقو Wells Fargo و دويت شبانك الألماني فقوانين أميركا لديها سطوة علي الجميع وقد كان للجان الكونقرس دور مهم في كشف مخالافاتها ،إضافة لمؤسسات أخري رقابية – لا وجود لها هنا لتنظيم العمل المصرفي –حتي لا يتعرض للانهيار حفاظاً للمال العام ! بنك ويلز فارقو قدم حوالي 5000بطاقةً ائتمانية لموظفيه وقد تم إدراجها كمخالفة ! فقد يتم حساب ذلك العدد في عملاء تم جذبهم البنك لجودة آدائه مثلاً ! و هي تخالف قواعد التجارة الحرة أو التجارة العادلة ! أما هنا فلا توجد مؤسسة مستقلة لضبط النظام المصرفي و تقوم إدارة ببنك السودان بهذه المهمة ! و هو أمرٌ يجب أن يكون فيه نظر ! يجب أن تكون تلك الادارة بعيدة عن بنك السودان و مستقلة أو تتبع لوزارة العدل أو المراجع العام ..
وقد يلزمنا نظرٌ في لجان البرلمان لتكوين لجان جديدة- لجنة للمصارف و البنوك و ربما لجنة للاتصالات و هي مؤسسات أضحت كبيرة و مؤثرة. فهل من مبادر باثارة هذه المسائل ؟ قد يقول أحدهم :إنه برلمان ديكوري" و آخر يزعم " بأنه برلمان لا يهش و لا ..." و لكنها خطوات في طريق الاصلاح البطئ و في كافة أجهزة الدولة .
لجنة الاتصالات مهمة و لها مبررات: حيث نجد الآن شركات الاتصالات تعمل كما تشاء وتقوم بالحصول علي أموال طائلة من فقراء السودان، بل و يقف الرجل الأول السابق في الهيئة القيمة علي مجال الاتصالات مهللاً لأحد الشركات لفوزها علي شركة أخري !
علي شركات الاتصالات أن تصلح من أوضاعها و عليها أن تعلم بأن هنالك رجال في العالم يبذلون الكثير من أموالهم حتي تحصل الدول الفقيرة و شعوبها المغلوبة علي الانترنيت مجاناً و سيتم هذا الأمر قريباً بإذن الإله الكريم ! واجبٌ للجنة الاتصالات عليها الاهتمام به ! لقد أضعنا فرصاً عديدة و منها فرصة أن نبذل نموذجاً مختلفاً للعالم في دنيا المال و الأعمال و لكن ...