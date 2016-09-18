السعودية والخليج: المؤامرة العالمية على السنة ، أكبر مما نتوقع .. بقلم: الرفيع بشير الشفيع
التفاصيل
الزيارات: 1
وصلني المقال ادناه منقولا بواسطة احد الاخوان الذين نثق بوعيهم .... واداركم ان الايمان بنظرية المؤامرة الخارجية هي جزء من الوعي وعدم الايمان بها في هذا الوقت المفصلي هي جزء من المؤامرة نفسها .
وسوف انقل المقال هنا وتعليقي الخاص عليه والذي يمثل هو ايضا مقالا يؤكد امكانية صحة المقال الأم.
الحرب العالمية الثالثة
المؤامرة الدولية على المملكة العربية #السعودية --------------------- كشف تقرير صحفي مسرب من معلومات استخبارتية سرية عن مخطط دولي كبير وخطير جدا لقيام حرب عالمية ثالثة ومؤامرة دولية كبرى على المملكة العربية السعودية خاصة والدول العربية عامة!!!
وقد ذكر التقرير أبرز وأهم ما جاء في هذا المخطط من أهداف ومراحل تنفيذه على شكل عدة نقاط كالتالي: ١- تمكين الشيعة من بسط نفوذهم واستكمال سيطرتهم على #العراق و #سوريا و #اليمن والسيطرة على أهم المضايق والممرات المائية كمضيق هرمز وباب المندب وقناة السويس والتحكم بالملاحة البحرية في الخليج العربي وبحر العرب والبحر الأحمر! ٢- إتفاق سري غير معلن بين كل من أمريكا وروسيا وإيران وإسرائيل على تهجير أهل السنة من الشام! والبداية من سوريا فبعد أن تم تهجير نصف سكان سوريا في أقل من خمس سنوات يتم تهجير من تبقى منهم خلال خمس سنوات أخرى! ٣- إقامة دولة إسرائيل الكبرى وحدودها من الفرات إلى النيل بحيث تعطي إيران لإسرائيل أجزاء كبيرة من سوريا ولبنان وتمهد لها الطريق لاحتلال الأردن وأجزاء كبيرة من مصر كسيناء وقناة السويس بذريعة محاربة الإرهاب! ٤- تقوم كل من أمريكا وروسيا وفرنسا وبريطانيا بمساعدة إيران على إسقاط دول الجزيرة العربية وإحتلالها وتقسيمها وإقامة دويلات شيعية تابعة وخاضعة لإيران وذلك مقابل صفقة قد تم الإتفاق عليها! ٥- الاتفاق على تقاسم ثروات النفط والغاز والمعادن في الجزيرة العربية بين الدول المتحالفة كالتالي: أمريكا ٣٠٪ روسيا ٢٠٪ إسرائيل وفرنسا وبريطانيا ٣٠٪ إيران ٢٠٪ ! ٦- تدريب وتجهيز خمسة مليون مقاتل شيعي من جنسيات مختلفة لغزو واجتياح المملكة العربية السعودية ودول الخليج من جميع الجهات يتوزعون على خمسة جيوش قوام كل جيش مليون مقاتل يتم إعدادهم وتدريبهم وتجهيزهم في خمس دول هي إيران والعراق وسوريا ولبنان واليمن! ٧- إرسال مليون مقاتل شيعي للمملكة العربية السعودية على هيئة حجاج ومعتمرين وزائرين ووافدين وعمال ومستثمرين من جنسيات مختلفة ومهمتم البقاء داخل المملكة في أماكن محددة لهم حتى يحين موعد خروجهم! ٨- تهييج الشارع السعودي والعربي والإسلامي داخل المملكة ضد نظام الحكم من قبل الشيعة المحليين والوافدين والعملاء والخونة من العلمانيين والليبراليين وإحداث قلقلة وبلابل وفتن ومظاهرات واضطرابات وثورات داخل المملكة وبقية دول الخليج! ٩- وضع المملكة العربية السعودية على القائمة السوداء بتهمة ارتكاب جرائم حرب ودعم التطرف والإرهاب وحظر بيع جميع أنواع الأسلحة للمملكة وإلغاء جميع الصفقات والإتفاقيات والعقود الموقعة مع المملكة ومصادرها أموالها! ١٠- فرض حصار أقتصادي شامل على المملكة العربية السعودية ودول الخليج وتوقيف جميع المواني والمطارات والمنافذ البرية والبحرية وإيقاف تصدير النفط والغاز وجميع الصادرات المحلية! ١١- تجميد جميع أرصدة المملكة العربية السعودية ودول الخليج في جميع البنوك الدولية ومصادرتها جميعا بما في ذلك اموال المؤسسات والشركات الخاصة والعامة وأموال الملوك والأمراء والأغنياء والأثرياء والتجار والمستثمرين بحجة دعم التطرف والإرهاب! ١٢- فك الحصار الأقتصادي على إيران وإلغاء كافة العقوبات الدولية عليها والسماح لها بتصدير كافة منتجاتها المحلية إلى جميع الأسواق العالمية وزيادة إنتاجها وتصديرها للنفط والغاز لتغطية احتياج السوق العالمية بدلا عن النفط الخليجي! ١٣- السماح لإيران بتقوية وتعزيز كافة قدراتها العسكرية وتنمية وتطوير منظومتها الدافعية والهجومية وغض الطرف عنها في تطوير برنامجها النووي وإمتلاك قنبلة نووية ذرية إذا لزم الأمر لضرب المملكة العربية السعودية! ١٤- دعم وتسليح إيران من قبل روسيا وأمريكا وفرنسا وبريطانيا وإسرائيل وتزويدها بأحدث الأسلحة الفتاكة المتطورة بمختلف أنواعها بما فيها جميع انواع الطائرات والصواريخ الباليستية والمدافع والدبابات والمدرعات وأضخم الأساطيل البحرية من السفن والبوارج الحربية والمدمرات ونشر عدة قواعد بحرية تحيط بالجزيرة العربية من كل الجهات! ١٥- نصب ألف قاعدة ومنصة إطلاق صواريخ باليستية حول الجزيرة العربية من كل الجهات تستطيع إطلاق أكثر من ألف صاروخ باليستي في الساعة الواحدة! ١٦- تحييد جميع الدول العربية والإسلامية عن المشاركة في الحرب للدفاع عن المملكة العربية السعودية بخلق فتن وأزمات وانقسامات وصراعات فيها وتوجيه ضربات استباقية لبعض الدول كمصر والسودان واحتلال دول بأكملها كالأردن وأجزاء من بعض الدول وتقسيم البعض الآخر! ١٧- لإمتصاص غضب الشعوب العربية والإسلامية وتهدئتها وتجنبا لردود الأفعال تعلن الدول الكبرى عبر مجلس الأمن والأمم المتحدة أن منطقة بلاد الحرمين والأماكن المقدسة من #مكة إلى المدينة خط أحمر ومنطقة آمنة تحت حماية قوات عربية وإسلامية ويمنع نقل الصراع إليها ، وأن ما يجري في المناطق الأخرى هو شأن داخلي وثورات شعبية يمنع التدخل الخارجي فيها! ١٨- توجيه وانطلاق مليون شيعي باتجاه الأردن و #مصر يرفعون شعار تحرير #فلسطين وفك الحصار عن غزة لكسب تعاطف وتأييد جماهير المسلمين من العوام الجهال، ومهمتهم إحتلال #الأردن وسيناء وعمل مناوشات مع إسرائيل على الحدود ثم يهربون وينسحبون ويمكنون إسرائيل من إحتلال غزة والأردن وسيناء تمهيدا لقيام دولة إسرائيل الكبرى من الفرات إلى النيل!
منقول :-
تعليقي على المقال :-
تعليقي على المقال ( ارجو من الاخوة في السعودية وبقية دول الخليج الا يعتبروه وهما ومن منطلق الايمان بنظرية المؤامرة الخارجية ، هذه الجملة (الايمان بنظرية المؤامرة الخارجية مقصود منها تخديرنا لنرى الأحداث والنيران تزحف علينا ولا نأبه بها بل نعتبر ان التحذير منها هو جزء من نفسيات وأعراض الذي يخوف ويحذر منها .... وقد استخدموا هذا المصطلح مع مصطلح التخويف من الإرهاب منذ سبتمبر 2001 وقد نجحوا بناءا على سهولة استغفالنا الطبعي الجيني)
تعليقي على المقال :-
هذا المقال اتاني منقول من احد الاخوان وانا والله لا استبعد فيه اي شيء.
كنت اريد ان ينتهي العيد وادندن بمقال بنفس الإطار العام لهذا المقال دون ذكر تفاصيل لاني لا اعرف التفاصيل.
والحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه ، ان بدأت تتضح معالم رؤيتنا وصحة كتاباتنا عن المؤامرة الخارجية العالمية على السنة (عمليا) بصورة تدحض النظرية في نظرية الايمان بها ، رؤيتنا التي بدأنا الكتابة فيها في وقت مبكر قبل13 سنة ، والتي تشكلت عندنا واضحة لمن له قلب او القى السمع وهو شهيد ، وذلك منذ اول اسبوع في ضربة سبتمبر وترجمتي لكتاب the Myth of 9/11 والذي اعتبره قد بين الطريق لهذا المخطط المذكور في هذا المقال وكل مقالاتي السابقة.
الان بدأت اسرائيل والصهيونية العالمية والشيعة في حملة لتحييد دول السنة في شرق اسيا وابراز الغبن الشعبي الذي وجدته شعوب شرق اسيا السنية باسلوب التعامل الذي تعرضت له في الدول العربية الخليجة وباحياء نعرات صوفي ، وهابي ، وكذلك بدأت في تحييد السودان واغراءه بفك الحصار عنه وذلك لأن اسرائيل تظن ان السودان قد دخل في الحلف فقط لانه يريد ان يفك الضائقة الاقتصادية ، لذا نسمع بقيادة حملة (هبلاء من اسرائيل) عبر اعلامهما المكتوب بالدعوة لتغيير التعامل الامريكي معه والغرض الوحيد هو فك الحلف مع السعودية ودول الخليج والى حين ذلك ان حساب اسرائيل في السودان هو احتلاله لتحقيق جزئية من النيل المرسوم بالازرق في علمها ، وسوف تتخذ لذلك عدة اسباب منها سبب تاريخي حضاري يتمثل في علاقة سيدنا موسى وابراهيم وأحقيتهم في منطقة الحضارة النوبية الكوشية والتي بدات اسرائيل برسم خارطة حقوقها في ذلك من السنغال وغانا الى حدود الصومال وباب المندب والتي تدعي انها منطقة سبأ التي كان منها سليمان عليه السلام ، ولتعزيز العداء مع السعودية سوف تقوم الصهيونية بإحياء النعرات العدائية بين ( الصوفية والوهابية) تلك النعرة التي تم التأسيس لها بأسلوب دعوة من السلفية حاد جدا يؤجج المشاعر عند الصوفية ليس بدعوتهم للتوحيد بل بإتهامهم بالشرك مما يعزز العداء الوجداني بين الصوفية والسلفية والحل هنا يبدأ بتغيير منهج الدعوة السلفي وويبدأ بوعي سريع جدا للفهم المشترك بين الصوفية والسلفية باعتبار انهما جوهر السنة لتوجيه الشعوب للدفاع المشترك عن السنة ، سيما وان حملة التطهير بدأت بأقوى فصيل سني وهم الإخوان المسلمين الذين يعملون في صفوف الوعي السياسي المتقدم جدا ضد العلمنة والتشيع والصهيونية والمشروع الغربي الصهيوني الكبير بمساعدة ايران في تقسيم المنطقة وتحقيق الشرق الأوسط الجديد
سوف يتزامن تأجيج نعرات العداء المذهبي بين السنة مع إطلاق الحرب الحقيقية الاعلامية والاقتصادية وبعدها العسكرية على السعودية ودول الخليج والتي بدأت بضربة سبتمبر ثم الاتفاق مع ايرن ثم مسح الوجود السني في العراق والشام واليمن والان السودان وقبله مصر وليبيا ودول المغرب السنية ، والان بدأت الحرب النفسية والاقتصادية المتقدمة بسن قوانين تدين امراء سعوديين وتدين السعودية وتفتح الباب للمتضررين من ضربة سبتمبر (الذين قتلتهم الصهيونية نفسها) للمطالبة بتعويضات من السعودية ( بنفس الخطط التي اختطها للقذافي)، وبعد ان يجردوا السعودية من اموالها كما حدث في موضوع البترول وبعدها ستبدأ الحرب الحقيقية العسكرية و التي ذكرها المقال اعلاه.
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.