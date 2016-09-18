(فنانه الدلوكه الاولى باوربي/ مستوره) .. بقلم: د. احمد محمد عثمان ادريس
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في زيجاتنا القديمة المعتوقه بعبق ( اندادي) كانت الفنانه مستورة تمثل الرمزية الاولى لمجتمع اوربي ببورتسودان لا تخلو زيجة ببورتسودان الا وكانت الرائعة (مستورة ) حضور بعبق الجمال الطبيعى والاحساس بمعاني الكلمات التي كانت تطرح في تلك الزيجات، وهى في اغلبها من تاليفها.
الفنانة (مستوره) كانت تمتلك صوت جهوري يسع جميع الاركان، وحنجرة عالية التطريب، وكانت لا تستخدم (المايك) في الغناء في تلك الايام الجميلة ، وكان غناء البنات ذو مساحات ضيقة منحصرة فقط في اضابير المناسبات الخاصة المختلفة (من ختان او زواج) وليس كما هو الحال اجتاحت حواء السودانية ساحات الغناء المختلفة من فن الدلوكة للشعبي واخيرا الحديث والجاز. الفنانه ( مستورة) كانت رمز من رموز الغناء في مجتمع بورتسودان وبخاصة لابناء اوربي لان غنائها جله بالرطانه (اندادي)، سويعات من الزمن الجميل انقضت وبقى جمال صوت الفنانة (مستورة )باقي في الاعماق كمسمع جميل تتجلى فيه جمال الكلمات بالجمال الرباني،
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