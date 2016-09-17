رئيس الحركة وحاكم إقليم النيل الأزرق السابق يطالب بإعلان النيل الأزرق كمنطقة طوارئ تحتاج لمساعدات عاجلة
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قال رئيس الحركة الشعبية مالك عقار في تصريحات صحفية بخصوص التدهور الصحي المتسارع في إقليم النيل الأزرق، إنه أجرى إتصالات بعدد من المختصين والأطباء بصدد الأوضاع الصحية المتدهورة في النيل الأزرق، وتأكد بما لا يدع مجالا للشك بأن وباء الكوليرا يتفشى بسرعة في ظل تجاهل وعدم إهتمام حكومي يصل مستوى الجريمة، ودعى النظام لإعلان النيل الأزرق كمنطقة طوارئ صحية وموبؤة بالكوليرا وطالبهم بإتخاذ إجراءات سريعة وتوفير الدعم العاجل للمواطنيين، ودعى كذلك المنظمات الإقليمية والدولية للإنتباه لما يجرى فى النيل الأزرق. وأدان الصمت الحكومي ووصفه بأنه جريمة تضاف إلى جرائم النظام.
وناشد المجتمع المدني في النيل الأزرق والسودان للحديث بصوت جهير حول هذه القضية.