العيد والرجوع الى الريف السوداني .. بقلم: د. احمد محمد عثمان ادريس
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نحن في السودان وبخاصة في المدن الكبيرة في كل من بورتسودان والخرطوم يعود المغتربين في تلك المدن الى اهاليهم في المدن الاخرى كالابيض ودارفور والنيل الازرق وبخاصة في الاعياد الدينية المختلفة وتكون تلك المدن الكبيرة خالية من حبيب ابان الاعياد المختلفة،من اجل اعادة شريط الذكريات في البيت الكبير وقضاء ايام العيد في ( البلد) كما ياتي الوصف او المسمى .
العيد في البلد اجمل بتلاقي المغتربين من جميع انحاء السودان والمغتربين خارج السودان لظروف الحياة المختلفة ،العودة الى البيت الكبير حيث الوالد والوالده والاهل والجيران والقبيلة الكبيرة وبخاصة ان كان مرجعك في الولاية الشمالية او الشرق او كردفان او دارفور، ايام تستطيب فيها لقاء الاهل والاصدقاء وبخاصة حلاوة العيد الكبير ولمه الناس كله ،ويكثر في هذا العيد ايضا المناسبات المختلفة في البلد من ريجات وغيره، يعني مناسبات العيد مناسبة لقاء وحب وتآلف ومحبة وحنين لوجوه ضاعت او بعدت في اسير او هجير الحياة المختلف من اجل لقمة عيش حلال،يطيب الحديث في هذه اللمه من مشاهدة وجوه بعدت عن الحلال والقبيلة لظروف الحياة المختلفة.
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