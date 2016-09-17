تحالف قوى المعارضة السودانية بالولايات المتحدة الامريكية: بيان حول الوضع الصحي في النيل الأزرق
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ظللنا نتابع بقلق بالغ تدهور الاوضاع الصحية في ولايات النيل الازرق و سنار اثر انتشار وباء قاتل تضاربت الأقوال حول ماهيته، فبينما تقول السلطات المحلية بانه الإسهال المائي ، فإن مصادر محلية اخرى و مستقلة تقول بأنه وباء الكوليرا و في الحالتين فان الحكومة ما زالت تُمارس تكتيما اعلاميا مريبا رغم أن الوباء قد حصد عشرات الأرواح حتى الآن ، اغلبهم أطفال و مسنين بجانب مئات الإصابات التي ما تزال في ازدياد مضطرد نتيجة لضعف الإمكانيات المتوفرة و عدم الاستعداد الجيد و التهاون المريب من جانب الحكومة الولائية و الاتحادية لاحتواء الوباء.
و قد أصبح الوباء مهددا حقيقيا علي حياة الموطنين في المنطقة و ربما يمتد الخطر ليعم كل السودان اذا لم يتم احتوائه بشكل عاجل.
وتاكيدا لذلك ، فقد استقبل مستشفى سنار اليوم عددا من الحالات بنفس أعراض المرض ما يثبت ان الإصابات قد تخطت حدود ولاية النيل الازرق الى الولايات المجاورة، و مع ذلك تستمر الحكومة في ممارسة سياسة التعتيم و دفن الرؤوس في الرمال بتصوير الاوضاع على أنها طبيعية رغم علمها بهذا الوباء منذ منتصف اغسطس الماضي.
و إزاء تدهور الأوضاع الصحية في النيل الأزرق و ازدياد حالات الوفيات و الإصابة بهذا الوباء و الخطر الماحق على حياة المواطنين:
- نطالب السلطات الاتحادية بإعلان حالة الطوارئ فورا وإعلان ولاية النيل الازرق منطقة كوارث و تكوين غرفة طوارئ تعمل علي مدار الساعة لتشخيص هذا الوباء بالفحص المعملي و وضع الخطط اللازمة للعلاج و مكافحة و وقف انتشار المرض.
- توفير الأدوية و الامكانات اللازمة لإسعاف وعلاج المصابين وعزلهم لمنع انتشار العدوي.
- الاستعانة بالمنظمات الاقليمية و الدولية المتخصصة في درء الكوارث و الأوبئة لتقديم العون الطبي و المادي و الحد من انتشار الوباء.
- توجيه الاعلام لتمليك المعلومات و الحقائق للمواطنين و نشر برامج التثقيف الصحي للوقاية من نقل العدوي و انتشار المرض .
- نهيب بمنظمات المجتمع المدني و المنظمات الطوعية السودانية للمساهمة و العمل على نشر الوعي الصحي و البرامج التوعوية و تنظيم حملات النظافة و إصحاح البيئة و المساعدة في ردم البرك و المياه الراكدة التي تتوالد فيها الحشرات الناقلة للامراض مثل الذباب والبعوض.
اخيرا نهيب بجماهير شعبنا و قواه الحية على بذل الجهد اللازم لمقاومة هذا الوباء في النيل الازرق و المناطق الاخرى الموبوءة بها و أخذ الحيطة و الحذر لمنع انتشاره و انتقاله لباقي. ارجاء الوطن.
تحالف قوى المعارضة السودانية بالولايات المتحدة الامريكية ١٦ سبتمبر ٢٠١٦