عيد باى حال عدت يا عيد .. لهذا لوطن .. لهذا السودان ..؟؟ .. بقلم: حمد مدنى
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انتظرناك اكثر من ربع قرن من الزمان ايها العيد لتحمل لنا شيئا جديدا تدخل به الفرح والسرورالى قلوبنا المكلومة و التى فاض بها الكيل الما و حزنا لما يجرى فى وطننا السودان .. ؟؟ صبرنا محاولين ان نتخطى الظروف الصعبة التى المت بنا من انقسامات و انهزامات ومن فقر متزايد و فساد ازكم الانوف و قهر للعباد ورجوعا الى الخلف دور و بخطوات سريعة .. ؟؟ عذرا ايها العيد : فلن نستطيع ان نزرع فرحا .. فقلوبنا تنزف دما و حزنا و الما و لن نستطيع ان نبتسم و امهاتنا ثكالى فى دارفور و الطفولة مقهورة هناك .. فنحن محزونون حتى النخاع ايها العيد على ما يجرى فى هذا الوطن الذى كان وطنا جميلا رائعا واسعا يوما ما فاصبح كل شئ يوحى بالبؤس .. وترى الناس هائمين كانهم سكارى و ما هم بسكارى لكن وضع الحال اليم .. كان للعيد فيه طعما و لونا و رائحة .. و كان العيد فرحا و سرورا فلن نستطيع ان نرتدى اثواب و ملابس جديدة للعيد .. لن تخبز امهاتنا كعكا للعيد .. لن نتناول حلوى العيد .. لن ننتظر عيدية العيد من احد .. فالحال قد صار واحدا و مرا جدا .. فللمرارة طعم .. و للمرارة حجم كبيرا جدا .. و للمرارة رائحة كريهة .. ؟؟ عذرا ايها العيد : و نحن نردد ابيات شعر المتنبئ عيد باى حال عدت يا عيد .. بما مضى ام لامر قيه تجديد ايها العيد : املنا فى الله كبير بالتغيير .. و يبقى الامل فيه ان يخلق من هذا الحزن نقلة نوعية فى اتجاهات افراد هذه الامة السودانية و خصوصا الجيل الجديد الذى يعول عليه الكثير .. و لعل هذا الحزن العميق الذى يعم الشعب السودانى من مصائب و كوارث و ابتلاءات ان يكون نبيلا ايضا و يخلق جيلا جديدا ممتلئا بالايمان قلبا و قالبا . . و اكثر فهما و عمقا فى معرفته لمسؤليته تجاه وطنه الذى يوشك ان يغرق .. و ان يكون ذى باس شديد .. و الا يياس و لا يقلق على المستقبل و لا يتغير مع بؤس الحال .. و لعل هذا الحزن النبيل الذى نراه فى وجوه الغالبية العظمى من الشعب السودانى ان ينزع من اعماقنا مظاهر الزيف التى نراها حولنا .. مظاهر التكبر و حب الذات و المظاهر و الشكليات .. و لعل هذا الحزن النبل ان يزرع فى اعماق كل سودانى مخلص و يحب تراب وطنه ( و ليس فلوسها ) و تراب الوطن غالى جدا بل هو عزة الانسان و كرامة الانسان .. ان يزرع فيه شعار ان السودان الوطن يكون اولا و ثانيا و ثالثا و اخيرا و ما الاحزاب الا وسيلة للنهوض به و قبل كل ذلك : لا للاحزاب القادمة من وراء الحدود بكل تصنيفاتها و مسمياتها .. ؟؟ ايها العيد : نعدك برغم الحزن الطاغى ان نستقبلك بما يليق بك .. بكلمة الله اكبر .. الله اكبر دائما و ابدا .. الله اكبر من كيد الكائدين .. الله اكبر من فساد الفاسدين .. الله اكبر من الطغاة و الظالمين .. الله اكبر من ذلك قسم العباد .. الله اكبر من مزق البلاد .. سنكبر لله تعالى ضارعين .. و مرابطين على قلوبنا .. طالبين رحمتك على عبادك فى هذا البلد الطيب اهله فقد طال البلاء عليه .. و صعب الابتلاء .. و نسال اللهم ان تذهب غضبك و سخطك عن هذ الشعب .. و ان ياتى ذلك اليوم الذى تتوحد فيه قلوبنا .. و يجمعنا الفرح فى وطن لا اقصاء فيه لاحد و لا تسلط لاحد على باقى عباده .. و ان ياتى ذلك اليوم الذى نكون فيه على قلب رجل واحد يحمى مصالح الجميع برغم اختلافاتهم و مشاربهم ( فالخلق عيال الله .. احبهم لله انفعهم لعياله ) .. و نسال الله ان يجمعنا الفرح.. كما جمعنا هذا الحزن .. ؟؟ و الله اكبر .. الله اكبر .. الله اكبر.. كبروا يا ابناء السودان .. فالغد القادم سيكون باذن الله اجمل و ازهر و انضر .. و سيمحى كل الاحزان .. ؟؟
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