صور ومشاهد .. بقلم: محمود دفع الله الشيــــــــخ / المحامى
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1. فى كثير من الدول يتم تقنين مهن (التجارة و الإتجار ) بالأجساد عبر مسميات مختلفة من ضمنها ( إدارة العلاقات العامة والنشاط الإجتماعى والإتصال المؤسسى ) !
2. ( معظم) النساء اللاتى يولولن ويصرخن فى المآتم بصورةٍ ( جنونية) ، خاصةً عندما لا يكون المتوفى أو المتوفية يمتان إليهن بصلة قرابة من (الدرجة الأولى) ، إنما تبكى الواحدة منهن على مأساتها (الشخصية) !
وحدهن الفتيات الصغيرات يكن من الصادقات ..ولكن إلى حين ! فما ذلك المأتم إلا بمثابة تمرين ( لبعضهن) ليوم ( مدخر ) !
3. لو أطلقت شعبة الأدلة الجنائية فى السودان جميع الكلاب البوليسية فى المطارات قبل التوجه لاداء شعيرة الحج، وفى الشوارع قبل أداء صلاة الجمعة والأعياد ، فإن عدد الحجاج والمصلين الذين سيصلون إلى مكة والمساجد بكامل هندامهم دون ثقوب وتمزقات لن يتخطى الصفرين بعد خانة الآحاد !
4. على المحاكم فى السودان الاستعاضة عن تحليف (بعض) الشهود بدلا عن إسم الله و الكتب السماوية.. بأن يقولوا : ( يجيني سرطان لو كنت كذاب )!
فلربما يدفعهم مثل هذا ( القسم ) لقول الحق!
ربما!
5. فى عصرنا هذا تباع السكاكين والسواطير ويتم التلويح بها جهاراً نهاراً فى الشوارع الرئيسية وأمام إشارات المرور دون أدنى خوف أو إعتراض ! لا غضاضة ..فمعظم الشعب يحمل شهادة تأمين على السيارة !!
محمود، ، ،
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