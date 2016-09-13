قرار الكونغرس الأميركي بالسماح للمواطنين الأمريكان بمقاضاة السعودية ! تبادل الأدوار ! ما العمل ؟ .. بقلم: إسماعيل آدم محمد زين

التفاصيل نشر بتاريخ: 13 أيلول/سبتمبر 2016 الزيارات: 3