السلطات البريطانية تمنح قناة “المدارية” الرخصة الرسمية للبث التلفزيوني كأول قناة سودانية تنطلق من لندن
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لندن - جسر نيوز: حصلت قناة “المدارية” اليوم، على الرخصة الرسمية للبث التلفزيوني من السلطات البريطانية.
ويمثل هذا الإجراء أهم وأصعب مراحل تأسيس القنوات الفضائية حسب قوانين ولوائح المملكة المتحدة، ويعود ذلك لمخالفة العديد من القنوات العربية والأفريقية للقوانين واللوائح المنظمة للعمل التلفزيوني خلال السنوات الماضية.. ويقول القائمون على أمر القناة بأنهم قطعوا شوطاً مهماً في رحلة تدشين العمل الفعلي بعد تجاوزهم لهذه المرحلة المهمة والمعقدة. تجدر الإشارة إلى أن قناة “المدارية” الناطقة بالعربية، تعنى بشؤون السودان والقرن الإفريقي وحزام السافنا، وكانت قد إنطلقت في 10 مايو 2016 من العاصمة البريطانية لندن في بث تجريبي استمر لفترة شهر وإجتازت خلاله القناة مرحلة إختبارات البث التجريبي ومسح النطاق الجغرافي وجودة الحيّز الترددي للقمر الصناعي نايل سات. وبحصول قناة “المدارية” على هذه الرخصة تكون قد حازت على أول رخصة من نوعها لقناة سودانية تبث إنطلاقاً من أوروبا وأمريكا. وتهدف القناة إلى نشر مبادىء السلام والحرية والديمقراطية والعدالة والتعايش السلمي، وإلى المساهمة في تحقيق النهضة والتنمية في شتى المجالات لمصلحة شعوب تلك المنطقة، علاوة على سعيها لترسيخ القيم الأصيلة لمحاربة التعصب والتطرف والإرهاب. للمزيد من التفاصيل خلال الفترة المقبلة بإمكانكم متابعة الموقع الرسمي لقناة “المدارية”: (www.almadaria.net).
جسر نيوز - الأثنين 12 أيلول “سبتمبر” 2016 الموافق 10 ذو الحجة 1437 هـ - “أول أيام عيد الاضحى المبارك”