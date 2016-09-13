أحلى عيدية .. بقلم: عثمان الطاهر المجمر طه / باريس
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بسم الله الرحمن الرحيم
بقلم الكاتب الصحفى
عثمان الطاهر المجمر طه / باريس أصالة عن نفسى وعن الزملاء فى منظمة { لا للإرهاب } نتقدم بأجمل التهانى وأجمل الأمانى لكل الأعزاء والأمة الإسلامية جمعاء بمناسبة عيد الفداء أعاده الله علينا وعلى الجميع باليمن والبركات وأمة الحبيب المصطفى صلعم أكثر قوة ومنعة ووحدة وتقدما وإزدهارا وإنتصارا . كما ننتهز هذه السانحة لنزجى عاطر التحيات الزكيات للزملاء الأوفياء الذين يعملون فى بلاط صاحبة الجلالة والأجهزة الإعلامية من تلفزيونات وفضائيات وأن يسربلهم المولى عز وجل بهندام الصحة والعافية وبطاقة الإبداع والإمتاع وهم يجزلون العطاء لجمهورهم الكريم أينما كانوا وحيثما كانوا فى تضحية وتجرد ونكران ذات . ولسوداننا الحبيب نسمات الحرية والإنعتاق من قيود الإستبداد والفساد وسلاسل الديكاتورية الفاشستية حتى يتنسم أوكسجين العافية والديمقراطية فينطلق أكثر شبابا وحيوية مزدهرة بالعبقرية والبناء والنماء وطن واحد يتسع لكل الإثنيات والعرقيات والثقافات لا سيد ولا مسود بل شعب أبى ودود تتفتح وتنمو فى أرضه كل الورود تمد الأعناق مشرئبة لغد آت يغدق الخيرات بلا حدود كل عام وأنتم بخير كل سنة السودان وأهله طيبين . عثمان الطاهر المجمر طه /باريس رئيس منظمة { لا للإرهاب }
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