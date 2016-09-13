مكة أطهر بقاع الأرض .. وأبرك الأيام .. بقلم: عواطف عبد اللطيف
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هو عيد الفداء .. عيد الأضحية أيام من أبرك وأفضل أيام المسلمين ... أيام للتسامح وللتلاقي والمحبة والسلام وللتوسعة في الطعام وللصدقة والتآزر وبالأمس وقف بعرفات الارض الطاهرة التي تعشقها وتتعلق بها أمة المصطفى ومن كتب له حج بيت الله الحرام ومدينة الرسول الأمين الكريم عليه أفضل الصلوات والسلام.
. مكة ". يا سيدة مدن الارض ". لك منا السلام ومنك السلام من مليون حاج هم اليوم بترابك الطاهر مجردين من الأنا فهم سواسية .. ومن أموالهم وقصورهم ومهامهم الوظيفية والأسرية وبعيدين من أهلهم وديارهم جاؤوا بقلب سليم ونية صادقة لأداء أعظم الفروض الألهية والركن الخامس من أركان الاسلام حج البيت لمن استطاع اليه سبيلا .. جاؤوا إليك مهللين مكبرين عيونهم دامعة وقلوبهم وجفة .. تجردوا من زينتهم وملابسهم وتبللوا بحبات العرق وألسنتهم تلهج بالدعاء والتزلف والتذلل طلبا للرحمة والمغفرة والقبول ليرجعوا كما ولدتهم أمهاتهم.
. سعداء الحظ هم من أتاحت لهم السوانح ان يكونوا ضمن حجيج الرحمن هذا العام ومن أرتوا من ماء زمزم ومن كحلوا أعينهم بالنظر الى بيت الله أول بيت وضع ببكة .. ومن لامسوا الحجر الأسود وطافوا وسعوا سبعا . وسجدوا بأرض المزدلفة والبقيع ومسجد رسول الله ومنى وجبل أُحد، البقاع الطيبة التي شهدت إنزال الرسالة المحمدية وإحقاق الحق ونزع الباطل والجهالة والجهل فالرسالة السماوية الناصعة نقلت الناس من الجهل والضلالة والغُلو الى حيث النور والحق الى حيث التوحيد.
حجيج الرحمن اليوم يرفلون في بهاء ملابس الإحرام أو ربما العيد لمن تخلل هم يتحلقون حول الكعبة الشريفة بعد ان هبطوا من عرفات جبل الرحمة والمغفرة والكرامة وبذوق النور والاستنارة الانسانية.
.ضيوف الرحمن يجدون اليوم كل التسهيلات لأداء مناسكهم في رحاب الاراضي المقدسة نتيجة لجهود حثيثة تبذلها عاما بعد الاخر حكومة خادم الشريفين التي تعمل وتبذل الأموال سخية لتحسن من أدواتها وآلياتها لهذا الهدف النبيل لينعم الحجاج بالراحة واداء المناسك والقبول لكل من كتب له رخصة الحج.
حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا لكل من وقف بعرفات المباركة ومكة أطهر بقاع الارض ومدينة المصطفى وكل عام والجميع بألف خير وعساكم من عواده.
همسة : اللهم تقبل دعاء كل المستجيرين بقدرتك وجلالك في بقاع الارض.
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