الجبهة الوطنية وقوى المقاومه تهنىء الشعب بعيد الأضحى المبارك وتهنىءالحجيج

التفاصيل نشر بتاريخ: 11 أيلول/سبتمبر 2016



بِسْم الله الرحمن الرحيم

يهنىء رئيس الجبهة الوطنية العريضة وقيادتها داخل السودان وفى كل دول المهجر كما تهنىء قوى المقاومة جماهير شعبنا وحجاج بيت

الله الحرام بحلول عيد الأضحى المبارك وهو عيد الفداء.

و ان كنّا نذبح اقتداء بابى الأنبياء سيدنا ابراهيم الخليل، والذى فدى المولى عز وجلً ابنه سيدنا اسماعيل بكبش عظيم، فما احوجنا اليوم

للفداء لكى نخلص شعبنا من الذل والهوان والقتل والتذبيح، ولا يكون ذلك الا بازالة من تسبب فى هواننا وذلنا وشرد ابناءنا وسفك دمائنا

وانتهك حرمة نسائنا وسلب قوتنا، فجاء العيد ليستبدل الفرحة بالدموع وليصفى مزيداً من العنت والمعاناة و الالم.

اذا كان هذا عيد الفداء فليكن احتفالنا به ببذل الفداء للوطن الغالى، وتجفيف ينابيع الإجرام والفساد، ولن يكون ذلك الا بتوحيد الكلمة

والموقف والمنبر والنأى عن الجلوس مع النظام، او التحاور معه وليكون سبيلنا الوحيد والأوحد هو الثورة الشعبية الجامعة الشاملة السلمية

التى تدك النظام وتقيم البديل الديمقراطى على انتقاضه وتحاسب عدلا كل من اجرم فى حق الوطن و المواطن.

كل عام وشعبنا بخير ووطنا فى عزة وكرامة وكل عيد وكل عرفات وجميع الشرفاء فى سعادة.



الجبهة الوطنية العريضة

الأحد التاسع من ذى الحجة 1437هـ

الموافق ١١/ سبتمبر/٢٠١٦م