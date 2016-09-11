(افريقيا الضائعة مابين ظلم الحكام وقتل آمال الشعوب) .. بقلم: د. احمد محمد عثمان ادريس
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تتعد المواضع والمقالات حول افريقيا المريضه والتي تقاعست عن الوصول الى ركب البلدان المتطورة رغم ما تمتلكه كدول افريقيا من موارد معدنية وبكميات كبيرة وايضا من موارد بشرية رخيصة ولديها القدرة على التعلم والابداع ، ولكن عزانا الوحيد هو ان حكام افريقيا غير مهتمين بتلك الخيرات الكبيرة بل واخرون يبعون الوطن لتجار الحروب الاهلية من اجل سرقة تلك الموارد في زحمة الحرب.
دول شرق افريقيا تعاني من ويلات الحرب (الصراع مابين اثوبيا وارتريا ) والحرب الاهلية بالصومال ، اما دول غرب افريقيا كنيجيريا والسنغال وغينيا وغانا وساحل العاج وغيرها دول تعاني الفقر والحرب الاهلية مابين الفينة والاخرى ، واخيرا دخل في تلك المعمعه بعض الجهات الاسلامية لتسيل دماء اخرى وتكون عن طريقها دويلات اسلامية فاشلة كجماعات بوكو حرام في نيجيريا ودول غرب افريقيا الاخرى، اما دول الشمال الافريقي هي الدول الوحيدة التي بها استتاب في الامن (المغرب، تونس ، الجزائر، النيجر، موريتنانيا...) رغم ما طرأ في جسمها من ايلام بسبب مايسمى بالثورات العربية (تونس) ، اما دول الجنوب الافريقي من جنوب افريقيا واخريات خرجت الاولى من حرب عنصرية ضروس من اجل نيل الحرية ، عموما لذا نجد الهروب الكبير من افريقيا بصفة نهائيا وعدم العودة مرة اخرى اليها كما يحدث لمواطني غرب وبعض مواطني شرق افريقيا ، والله الموفق ،،
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