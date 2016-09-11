نص: إقتِسام ..!! إلى (سلفا كير .. ريك مشار. وعمر البشير) .. بقلم: عمر الحويج

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نص:
إقتِسام ..!!
إلى :
(سيلفا كير .. ريك مشار. و .. عمر البشير)
الأُم الأُولى :
_ إنَهُ طِفلى ..!!
الأُم الثانية :
-إنه طفلى ..أنا !!
حين إِحتَدمَ العِراك.. بينهما .
إحتَكَمَا.. إلى حَكيمِ الزًّمانِ.
*****
بينَكُمَا نَقسِمَهُ, نِصفَينِ.. حَكِيم الزَّمانِ .. قَال .
_هَزَّت الأُولى رَأسَها ,إلى الأَعلى.. دَلالةُ القُبولِ.
_ هَزَّت الثّانِيةُ رَأسَها , إلى الأسفلِ .. دَلالةُ الرِضا.
*****
حَكِيمُ الزَّمَانِ .. يسّأل :
_أَيُّ النّصفَينِ.. تَرغَبين ؟؟
أجَابت الأُولى :
_النّصفُ.. الأَعلى !!
حَكِيمُ الزَّمَانِ.. يسّأل :
_أَيُّ النّصفَينِ.. تَرغَبين ؟؟
أَجَابت الثّانية:
_النّصفُ .. الأَسْفَل !!
*****
حَكِيمُ الزَّمَانِ.. يسّأل :
_ و.. لِمَاذَا النّصفُ الأَعلَى ؟؟
أَجابت الأُولى :
_كَي يُعَلِّمَ الآخرِين ..كَيفَ يَصْمُتُون ..!!
حَكِيمُ الزَّمَانِ.. يسّأل :
_ وَ..لِمَاذَا النّصفُ الأَسْفَل ؟؟
أَجَابتِ الثّانِية :
_ كَي يُعَلِّمَ الآخرينَ ..كَيف يَنْزَحُون ..!!
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حَكِيمُ الزَّمَانِ.. يُصدِرُ الأَحكَامَ .. وَ..يُعلِنُ التّنفِيذَ .
*****
تَحمِلُ الأّمُ الأُولى, نِصفَها .. الـ يَقطُرُ دماً ..وَتَنطَلِق .
تَحمِلُ الأّمُ الثّانِية , نِصفَها ..الـ يَقطُرُ دَماً ..وتَنطَلِق .
*****
وَقَدْ تَصَادَفَ , أَن كَان هُنَالِكَ :
أُمٌّ ثَالِثة , تَأخَّرت ..فَقط.. عن الحُضُورِ.!!
عمر الحويج
نشرت في جريدة الرأي العام السودانية
بتاريخ 5 مايو 2010
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