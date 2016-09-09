إرَمَ ذات العماد تَمُدُ لسانها ساخرةً من برج المؤتمر الوطنى، وتقول لأهله: لو دامت لغيركم لما ألت إليكم .. بقلم: د. يوسف الطيب

التفاصيل نشر بتاريخ: 09 أيلول/سبتمبر 2016 الزيارات: 13