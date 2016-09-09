أم الحوش .. بقلم: جعفر خضر

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إلى بلدي فتحية وهي تكابد المرض في طريقها إلى الشفاء ............. من أين واتتكِ القدرة على المواجهة من أين واتتني القدرة على المواجهة مواجهة الأمراض ـ الأنظمة الفاسدة ما كان لجدي جبريل أن يسأل ، وفي سفح جبل البركل وضعتني قرب النيل وكان تهارقا يدعو الله فيكلله بالنصر المبين ويستبسل حتى تحرير فلسطين . *** أمي فتحية أبوك إلى أن رحل لم يملك بيتا ـ عمْداً ـ لا مال لم يملك غير قضيّة في وسط العمال غادر بيت أبيه سكن السجن عاشَ الفكرة مع الفقراء و"عاشة" تدعو الله بجاه الفقراء أهل الله الختمية لذلك أنت قوية *** على رأس جيوش المهدية حطّ النور في ديم النور بذر الإقدام عيوش في هذي الدور سبعة بيوت نفّاجات والخالات "زينب" .. "سيدة" .. و"صفية" "إيشو" .. "جليلة" "محكمة" .. "الحاجة جمال" كل واحدة منهن "رُقيّة" كل أفريقيا في هذا الحوش وأبي علّمني بلسان الحال على مرّ السنوات أن الناس سواسية . *** درَّستُ آلاف الأطفال لكن أول من علمني أنت فتحية فتحية عدد الطلاب في المدارس أزيار الشارع أشجار الحوش ترفع أيديها بدعاء هامس ويديّ قلّمتِ أظافرها وأنا طفل يحبو وقلّمتِ أظافرها وأنا في العقد الخامس يا الله كم أنت قويّة *** حين حاول الوحوش إخافتك قلتِ : ثورة النساء قادمة جهّزوا الزنزانات ها قد حان موعد النزال و قائمة مهمتك الثورية لا تزال *** أمي فتحيّة غفيرة مسجد ديم النور أنت قويّة بالقرآن و"رزان" بدعوات الحي .. الأهل .. شروق بأصحاب محمد والقطيّة *** أنت قوية وأنا طفلك فعلميني درسا جديدا كيف يكون الثبات وكيف يكون الصمود ؟ ... جعفر خضر